Landsholdsspilleren Christian Eriksen kollapsede midt under EM-kampen mellem Danmark og Finland lørdag. Han blev hurtigt hentet af en ambulance og erklæret vågen.

Nu skal han igennem en række undersøgelser, før man kan afgøre, hvordan hans fremtid ser ud.

»Det første, der sker, er, at man skal prøve at finde ud af, hvorfor han er faldet om,« lyder det fra Jacob Thorsted Sørensen, der er overlæge med speciale i akut hjertesygdom og hjertestop på Aarhus Universitetshospital.

Han forklarer også, hvad det så er for nogle undersøgelser, Christian Eriksen formentlig skal gennemgå og er ved at gennemgå. Sker den her type ting, så kommer patienterne nemlig ofte igennem en lang række test og scanninger.

Eriksen var vågen, da han blev kørt ud til ambulancen. Foto: Friedemann Vogel / POOL Vis mere Eriksen var vågen, da han blev kørt ud til ambulancen. Foto: Friedemann Vogel / POOL

»Standard for patienter der har været besvimet, er, at man skal have undersøgt hjertet, så man kan se, at det er bygget rigtigt.«

Herunder er de undersøgelser, der formentlig skal laves:

En undersøgelse af kranspulsåren, så man kan få svar på, om der er tale om problemer med blodtilførelsen til hjertet.

En hjertediagramtest, der kortlægger hjertets elektriske system. Det gør man ved at overvåge hjerterytmen igennem længere tid for at få svar på, om der er uregelmæssigheder der.

En MR-skanning, der skal afgøre om der er en irritationsforstyrrelse på hjertet. Sådan en irritation kan for eksempel komme efter en virussygdom, der har efterladt sig irritation ved hjertemusklen.

Under MR-scanningen undersøger man også, om der eventuelt er arvæv på eller omkring hjertet.

Alle disse undersøgelser vil til sidst forhåbentlig kunne afgøre, hvad der er årsagen til Christian Eriksens kollaps. Indtil de er færdiggjort, vil Jacob Thorsted Sørensen ikke spekulere i, hvad der skal ske med fodboldspilleren i fremtiden.

Eriksen blev kørt ud efter at have fået hjertemassage. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Eriksen blev kørt ud efter at have fået hjertemassage. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han mener dog ikke, at det er meget sandsynligt, at det ender med, Christian Eriksen skal have en pacemaker - en lille computer, der indsættes i kroppen og hjælper hjertet med at slå.

»En hjerterytmeforstyrrelse kan komme ud af det blå. Det er som at tænde og slukke på en kontakt,« siger han og forklarer, at der kan være flere årsager til et hjerteanfald. Én af dem er, at hjertet har slået for hurtigt.

»De her med hurtige hjerteslag kan kommes over uden pacemaker.«

Jacob Thorsted Sørensen understreger desuden, at den hurtige hjælp Eriksen fik også kan have betydning for hans helbred.