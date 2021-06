»Du skal være opmærksom på, at det kan komme til at gå rigtig, rigtig hurtigt med din søn.«

Ordene falder i en telefonsamtale i 2017.

Flemming Pedersen, der dengang er teknisk direktør i FC Nordsjælland, er overbevist i sin snak med det 17-årige stortalents far.

Superligaklubben vil gerne have den unge spiller fra U17-holdet med på træningslejr i Holland. Og sådan går det.

Fire år senere banker han et drømmemål i nettet foran 25.000 ellevilde tilskuere i Parken mod Rusland. Nu kan alle hans navn.

Fire år efter den skelsættende telefonsamtale er den snart 21-årige Mikkel Damsgaard på alle danskeres læber efter sit helt store gennembrud på landsholdet under dette EM.

Ind er han trådt på den største scene med præstationer, der har givet genlyd i hele Europa. Og nu rygtes Sampdoria-spilleren til flere storklubber, der står i kø for at sikre sig hans færdigheder.

Damsgaard er med andre ord blevet hele Danmarks darling.

Manden, der så det tidligt og »advarede« Damsgaards far, er ikke overrasket.

Flemming Pedersen er i dag cheftræner i FC Nordsjælland, og han sammenligner gerne den danske landsholdsspiller med et af de største navne i dansk fodbold.

»Jeg mener, 'Dams' er det største talent, jeg har set i den bedste danske række, siden Michael Laudrup fik debut i 1981 for KB. Teknikken, driblefærdighederne og blikket for medspillerne er meget lig Laudrup.«

»Han ligner også Thomas Müller på grund af den måde, han finder rum på, og der er nogle lignende træk i måden, han kan komme i feltet og afslutte på. Det er næppe en dum ting at være en blanding af Laudrup og Müller,« griner han.

Og sådan er det med Damsgaard, fortæller han. Giv ham en medspiller i verdensklasse, og så følger han med.

»Det er de ting, der begynder at komme til udtryk nu på et højere niveau. Jo bedre medspillere, 'Dams' får, jo bedre vil han komme til at se ud,« slår han fast.

Damsgaard kom til Farum-klubben som 13-årig fra Jyllinge, og allerede dengang var han en spinkel dreng.



Det er han stadig, men man skal ikke lade sig narre. Fysikken har aldrig begrænset ham. For evnerne er bare til mere. Meget mere.

»Der har aldrig været bekymringer for fysikken hos os. Og det var også, fordi han holdt sig skadefri. Det er altid en god rettesnor. Men vi forsøgte selvfølgelig at fylde nogle kilo på ham, og det er ikke lykkes i tilstrækkelig grad. Han har ikke spist lige så meget, vi kunne ønske – eller så har kroppen ikke taget imod det.«

»Men uden at vide det, så synes jeg faktisk, han har fået lidt mere kød på sig.«



En af de ting, der dog hurtigt var tydeligt ved Damsgaard, var hans fodboldintelligens og stærke mentalitet.



»Der sidder et rigtig godt fodboldhoved på ham. Og derfor er fodbold så vidunderligt. Spillerne bliver hurtigere, stærkere og mere atletiske, men man kan se, at det først og fremmest er hovedet, der slår kroppen.«

Ifølge Pedersen gemmer der sig også en anden side af Damsgaard, end den man ser i de interviews, hvor han kan fremstå ordknap.

»Når han er sammen med kammeraterne og jævnaldrende her i Nordsjælland, er han meget snakkesalig. Det har han altid været. Men ellers er han ikke ham, der siger mest,« siger han og fortsætter:

»Jeg ved fra journalister, der har interviewet ham, at de har svært ved at trække ord ud af ham. Dér plejer jeg gerne at sige, at så har man ikke investeret nok tid i ham, for så vil ordene komme stille og roligt. Når han føler sig hjemme, som han gør på en fodboldbane eller i omklædningsrummet, hvor han kan udtrykke sig rigtig godt, er han en fisk i vandet.«

En fisk i vandet vil han også være i EM-braget mod Wales.

Hele Danmark vil igen sætte sin lid til Damsgaards tryllerier, men Pedersen er ikke bekymret for, at den unge stjerne i svøb vil blive påvirket af den massive opmærksomhed, han har oplevet den seneste tid.

»Han har fokus på fodbolden. Han har ikke fokus på det, der sker omkring ham, eller hvordan han ser ud.«

»Nogle gange kan man godt have en fornemmelse hos nogle af de unge, der kommer til udlandet, at de bliver lidt for imponerede, eller at de føler, de har nået deres mål, og så behøver de ikke arbejde så hårdt. Sådan er det ikke med ham. Han er forholdsvis ubekymret,« siger Pedersen om Mikkel Damsgaard.

Danmarks nye darling.