Østrig tog sejren i den direkte duel om andenpladsen i gruppe C, som Holland vinder med maksimumpoint.

Østrig går for første gang nogensinde videre fra gruppespillet ved EM i fodbold og kan se frem til et møde med Italien i ottendedelsfinalen i London på lørdag.

På en tidlig scoring af Christoph Baumgartner vandt østrigerne den direkte duel om andenpladsen i gruppe C med 1-0 over Ukraine og følger efter gruppevinderen Holland til knald-eller-fald-runderne.

Hollænderne slutter gruppespillet med maksimumpoint efter at have besejret pointløse Nordmakedonien med 3-0 i Amsterdam.

For Ukraine er der kun tilbage at håbe, at tre point og en målscore på minus én rækker til en plads blandt de fire bedste treere i de seks EM-puljer.

Skulle det kikse, vil ukrainerne utvivlsomt græmme sig over den skuffende og modløse præstation, de diskede op med, da der var allermest på spil.

Holdet var milevidt fra det niveau, det viste i de to første kampe i turneringen.

Uafgjort mod østrigerne havde været tilstrækkeligt til at sikre andenpladsen. Men Andriy Shevchenkos tropper var helt ved siden af sig selv på nationalarenaen i Bukarest.

/ritzau/