Forestil dig, at du smider en 20'er i puljen, og sidst på aftenen står du med 66.000 kroner.

Det var i hvert fald det, der skete for en heldig Oddset-spiller mandag aften. Eller rettere dygtig spiller.

Klokken 17:54 valgte en person nemlig af gå ind i Føtex i Glostrup og smide 20 kroner på nøjagtig 3-3 mellem Kroatien og Spanien samt Schweiz og Frankrig.

Kuponen blev altså lavet kun seks minutter før lukketid, da det første opgør, som blev spillet i Parken, startede klokken 18.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Den pågældende person må derfor have haft en vild aften foran fjersynet, da både Kroatien og Schweiz formåede at skabe store comebacks og udligne til 3-3 i de døende minutter.

Og med 66.000 kroner lige ned i lommen forstår man godt, hvis champagnen herefter blev fundet frem.

Det var dog ikke kun i Glostrup, at de to uafgjorte resultater må have skabt glæde.

For en anden Oddset-spiller fra Ringe på Fyn lavede et næsten identisk væddemål. Eneste forskel var blot indsatsen, da personen havde smidt en femmer i stedet for en 20'er. Det indbragte nemlig 15.125 kroner.

Kroatien og Schweiz var begge bagud med 1-3, inden to suveræne slutspurter blev hevet frem.

For sidstnævnte gjorde det uafgjorte resultat, at holdet kom i straffesparkskonkurrence, som de vandt over de forsvarende franske verdensmestre.

Anderledes gik det dog for Kroatien, der på trods af comebacket endte med at tabe 3-5 til Spanien og dermed misse kvartfinalen.