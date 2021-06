Der er godt nyt til danske EM-fans, der hungrer efter at komme i Parken.

Men du skal være hurtig.

For DBU fortæller til B.T., at der kun vil være tale om cirka 1000 billetter, der vil blive udbudt i det neutrale salg, som foregår via UEFA's billetportal klokken 16:00.

Tirsdag meddeler Fanservice for Danmark ligeledes på Facebook, at der vil blive sat ekstra billetter til salg til kampen mellem Danmark og Belgien torsdag aften i Parken.

'UEFA er igen hurtige på aftrækkeren. Klokken 16:00 åbner UEFA for frit salg af de resterende billetter til kampen mod Belgien, der ikke blev solgt i går til de fans, der havde mistet billetter til kampen,' står der i opslaget, inden der tilføjes:

'Det er først til mølle, så skynd jer ind og køb, så vi kan få en masse danske fans på stadion!'

I første omgang blev de billetholdere, der fik frataget deres oprindelige billetter, tilbudt at købe de omkring 9100 ekstra billetter mandag eftermiddag, da de er blevet frigivet efter regeringens lempelse af coronarestriktionerne.

Det var dog ikke alle billetholdere, der valgte at gøre brug af forkøbsretten, og derfor er der nu stadig mulighed for danske roligans, der ønsker at hylde Christian Eriksen i Danmarks nationalarena.

Foruden billetter i det neutrale salg, vil der være afsat cirka 700 billetter til medlemmer af den danske fanklub, som også bliver sat til salg klokken 16:00.

Her er det dog DBU, der står for salget.

Billetterne tilbydes i første omgang kun til medlemmer med 70 loyalitetspoint eller flere, skriver unionen.

Der er fortsat ikke åbnet for salget af de 9100 billetter til den sidste gruppekamp mellem Danmark og Rusland.