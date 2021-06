Indtil videre har DBU og det danske landshold sagt, at de kun fik to valg af UEFA efter Christian Eriksens kollaps mod Finland.

De kunne spille videre samme aften eller dagen efter kl. 12.00. Men nu er der muligvis nyt i sagen.

For tidligere mediedirektør i UEFA, Frits Ahlstrøm, fortæller, at en tredje mulighed rent faktisk blev nævnt på mødet: Spil kampen dagen efter kl. 20 eller 21. Det fortæller han i podcasten 'Bech og Bolden'.

»Men var de (spillerne, red.) faldet i søvn kl. fem-seks om morgenen og havde fået lov til at sove til klokken 13, så kunne de nå at tale med psykologer osv., inden de skulle spille om aftenen. Det var en mulighed,« fortæller Frits Ahlstrøm, der var til stede til kampen som UEFA-gæst og derfor ikke selv var med til mødet mellem UEFA og DBU kort tid efter Christian Eriksens kollaps.

Martin Braithwaite, Kasper Schmeichel, Yussuf Yurary Poulsen, Joakim Mæhle og Simon Kjær imens at Christian Eriksen får behandling efter kollaps under kampen mellem Danmark og Finland i gruppe B under EURO2020 i Parken i København, lørdag den 12. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Martin Braithwaite, Kasper Schmeichel, Yussuf Yurary Poulsen, Joakim Mæhle og Simon Kjær imens at Christian Eriksen får behandling efter kollaps under kampen mellem Danmark og Finland i gruppe B under EURO2020 i Parken i København, lørdag den 12. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det, der ærgrer mig, det var, at der ikke var nogen, som tog den beslutning, men overlod den til andre. Da den bliver overladt til andre, at der er de valgmuligheder, og jeg ved godt, at det ikke har været ude med, at den kunne spilles klokken 20 eller 21, men det ved jeg, at det blev nævnt på mødet. Det ved jeg med sikkerhed, for jeg ved det fra en dansker, der deltog i mødet.«

Tidligere har fodbolddirektør Peter Møller og landstræner Kasper Hjulmand sagt, at de ville ønske, at danskerne ikke havde spillet videre samme aften, da de var for påvirkede i situationen.

Peter Schmeichel har også tidligere været ude og sige på britisk tv, at der var en tredje mulighed for DBU og det danske landshold.

Den mulighed var dog en anden end den Frits Ahlstrøm har fremlagt. Den gik ganske enkelt på, at Danmark blev taberdømt 0-3 mod Finland, hvis man ikke accepterede at spille videre samme aften eller dagen efter kl. 12.00.