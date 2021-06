Cirka to millioner danskere.

Det var så mange mennesker, der så kampen mellem Danmark og Belgien torsdag aften fra Parken. Det fortæller Kim Mikkelsen, sportschef for Nent, til B.T.

»På baggrund af vores Viaplay-data vurderer vi, at knap to millioner danskere har set kampen i går.«

B.T. har ligeledes modtaget seertal fra Kantar. Her fremgår det, at 1,3 millioner danskere i gennemsnit så anden halvleg, mens 1,1 millioner seere i gennemsnit sad foran skærmen i de første 45 minutter.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

Optakten med Peter Grønborg, Jesper Grønkjær, Jan Mølby og Michael Laudrup havde besøg af 600.000 mennesker, mens pausestudiet blev set af 1,1 millioner seere.

Kim Mikkelsen er meget tilfreds med, hvordan aftenen forløb.

»Vi er glade, og jeg er først og fremmest stolt over de kollegaer, som i går leverede en redaktionel topklasse-udsendelse.«

Nent bekræfter afsluttende over for B.T., at det var en historisk aften for tv-stationen. De høje seertal torsdag aften var nemlig en ny rekord for en fodboldkamp.

Det hele var dog ikke kun en dans på røde roser for den danske tv-station. Midt under den altafgørende kamp i Parken forsvandt lyden og signalet nemlig på TV3.

Du kan læse hele den historie HER.