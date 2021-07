Hvis du er pjattet med landsholdsangriberen Martin Braithwaite, så er der gode nyheder.

Den danske FC Barcelona-spiller er nemlig i gang med at lave en dokumentarfilm sammen med sportsmediet 4-3-3. Og her kan folk komme helt tæt på EM-målscoren.

Det fortalte Martin Braithwaite mandag eftermiddag, da han blev interviewet af en udenlandsk journalist. En ting, som han sendte direkte på sin Facebook-profil.

»Den bliver syg. Folk kan forvente at se noget, som de aldrig har set før. De kommer til at lære mig at kende på en helt ny måde,« sagde angriberen og fortsatte:

»I kommer med ind helt bag kulisserne. I kommer til at se og høre, hvad jeg har tænkt, når jeg har stået i nogle af de største momenter i mit liv.«

I første omgang bliver der ikke sat dato på, hvornår dokumentarfilmen om den 30-årige landsholdsstjerne ser dagens lys.

»Man kommer også til at kunne se, at succes ikke kommer af sig selv. Det kræver, at man er villig til at ofre noget og selvfølgelig hårdt arbejde.«

Martin Braithwaite blev afsluttende spurgt om Danmarks chancer onsdag aften på Wembley, når England venter i EM-semifinalen.

»Vi ser frem til kampen. Nogle englændere tror måske, de allerede har vundet, men vil være der, og vi er klar til en rigtig fed fodboldkamp,« lød det afsluttende fra angriberen.

Hovedpersonen selv kom heller ikke med et hint om, hvad dokumentaren om hans liv kommer til at hedde.