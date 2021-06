Endelig er de tilbage i deres rette element. Endelig smiler de igen.

Det danske landshold var mandag tilbage på træningsbanen for første gang efter Christian Eriksens hjertestop lørdag aften i kampen mod Finland, og det var de på baggrund af, at deres ven og holdkammerat har haft besøg af Kasper Schmeichel og Simon Kjær og forsikret både dem og resten af landsholdet, at han har det godt.

Den melding har vendt hele stemningen, så landsholdet har kunnet genoptage fokus på EM.

»Det er en befrielse. Vi elsker fodbold, vi elsker at være ude på den fodboldbane. Jeg elsker at træne og lugten af græsset og det at være ude på banen. De her spillere har jo næsten været mere ude på banen, end de har været nogen som helst andet sted. De er fodboldspillere og elsker at være derude. Og det at få lov til at være sig selv i det og give sig selv og os allesammen lov til at være der, det var en befrielse,« siger landstræner Kasper Hjulmand og tilføjer:

At være tilbage på træningsbanen er et turning point for hele landsholdet, mener Hjulmand. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere At være tilbage på træningsbanen er et turning point for hele landsholdet, mener Hjulmand. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kunne tydeligt mærke, fra vi startede, til vi sluttede, at der var sket noget. Det sagde spillerne også i går,« siger Kasper Hjulmand inden træning nummer to tirsdag.

»Det afgørende er, at Christian har det godt. Det giver os muligheden for at tage de næste skridt. Vi tog et stort skridt i går, og jeg er sikker på, vi tager et godt skridt i dag, og så tager vi et endnu større et i morgen, og så er vi klar til på torsdag, det er jeg sikker på,« forklarer han.

Stemningen på landsholdet har naturligvis været trykket siden Eriksens hjertebehandling på banen i Parken, og det var tydeligt at se, hvordan smilene var vendt tilbage hos dem alle, da de trådte ind på græsset i Helsingør mandag.

Spillerne jokede igen, og Kasper Hjulmand var også selv i spilhumør med en bold ved sine fødder.

Spillerne og trænerne er tilbage i deres rette element. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Spillerne og trænerne er tilbage i deres rette element. Foto: Liselotte Sabroe

»Det er et turning point at komme på træningsbanen igen. Det er godt at se spillerne smile og tillade sig, at taknemmeligheden og lettelsen overtager flere minutter af dit liv end bekymringer og det at være ked af det. Det er en helt naturlig reaktion, at det positive overtager, og det giver forhåbentlig mere og mere op mod torsdag,« forklarer han inden braget mod Belgien om et par dage.

»Vi bruger alt det her på at fejre fodbolden og det, vi er i Danmark. Vi fejrer Christian og giver den fuld skrald på torsdag. Vi giver alt, hvad vi har i os,« lover Kasper Hjulmand.