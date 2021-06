Nu sker det!

Hele Danmark skal være rød og hvid, når fodboldlandsholdet lørdag sparker den historiske EM-slutrunde i gang på dansk jord – og DU spiller en vigtig rolle!

Landsholdet har brug for din støtte, og derfor har DBU og B.T. indgået et stort samarbejde, så hele nationen kan flage for de danske drenge.

Fredag 11. juni uddeler B.T. hele 60.000 dannebrogsflag på tværs af landet som et led i vores store EM-kampagne #flagfordanmark.

Der blev allerede taget hul på uddelingen af flag til landskampen mellem Danmark og Bosnien 6. juni. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der blev allerede taget hul på uddelingen af flag til landskampen mellem Danmark og Bosnien 6. juni. Foto: Liselotte Sabroe

Støt Kasper Hjulmands tropper, og brug flaget på den mest kreative, vilde og inspirerende måde. Lad os sammen flage for Danmark fra nu af, og til vi når Wembley!

B.T. uddeler flag i København, Odense, Aarhus og Aalborg, og sammen med flaget får du også dagens B.T. samt et EM-tillæg. Der uddeles flag både fredag morgen og eftermiddag i de fire nævnte byer.

Udover den store uddelingsdag 11. juni uddeler B.T. og DBU også tusindvis af flag 12., 17. og 21. juni, hvor Danmark spiller EM-gruppekampe i Parken.

Her uddeler B.T. og DBU flag

11. juni kl. 7-10 og 15-18

København

Poul Henningsens Plads Metro

Trianglen Metro

Nørreport Station

Københavns Hovedbanegård

Østerport Station

Kongens Nytorv Metro

Rådhuspladsen

Frederiksberg Station

Amagerbro Metro

Nordhavn Station

Svanemøllen Station

Vanløse Station

Flintholm Station

Christianshavn Metro

Valby Station

Aarhus

Banegårdspladsen

Strøget

Store Torv

Aalborg

Aalborg Station og busholdeplads

Nytorv

Odense

Banegård og busholdeplads

Ove Sprogøes Plads ved springvandet

12. juni kl. 15-18.30

København

Gunnar Nu Hansens Plads/Øster Fælled Torv

Trianglen Metro

Østerport Station

Parken – Øster Allé (indgangen til Fælledparken – over for Eventyrkiosken)

Ofelia Plads og Øksnehallen

17. juni kl. 15-18.30

København

Gunnar Nu Hansens Plads/Øster Fælled Torv

Trianglen Metro

Østerport Station

Parken – Øster Allé (indgangen til Fælledparken – over for Eventyrkiosken)

Ofelia Plads og Øksnehallen

21. juni kl. 17.30-21.30

København

Gunnar Nu Hansens Plads/Øster Fælled Torv

Trianglen Metro

Østerport Station/Metro

Parken – Øster Allé (indgangen til Fælledparken – over for Eventyrkiosken)

Ofelia Plads og Øksnehallen

Der uddeles i alt 100.000 flag.

Uddelingen af flag er en del af B.T. og DBUs #flagfordanmark-kampagne, hvor alle danskere opfordres til at flage for og støtte det danske landshold til EM i fodbold.

Også nuværende landsholdstræner Kasper Hjulmand og tidligere landstræner Åge Hareide tager del i #flagfordanmark.

Du kan være med til at flage for Danmark ved at sende et billede eller en video af, hvordan DU flager for Danmark til flag@bt.dk. Så er du med i B.T.s store EM-konkurrence, som du kan læse meget mere om HER.