Et niårigt barn blev buhet lige ind i hovedet af en engelsk fan, en kvinde blev slået i ryggen af en englænder, og en far fik en knytnæve i maven, da han ville beskytte sit barn mod hooligans.

B.T. kunne i søndags fortælle, hvordan 22 danske fans i en redegørelse havde beskrevet deres voldsomme oplevelser under EM-semifinalen mellem Danmark og England på Wembley.

Nu er det tal steget til 43 danskere, der alle fortæller om deres oplevelser, og som nu vil have Dansk Boldspil Union på banen.

Det skriver de i en klage, som onsdag er blevet sendt til DBU, og som B.T. har set.

Mange oplevede at blive chikaneret eller decideret at blive udsat for slag enten på vejen hjem eller på offentlig transport. Dette inkluderede også børn. Uddrag fra klagen, som 43 danskere står bag

Flere rystede danske fans har tidligere fortalt, hvordan de er blevet chikaneret og overfaldet af engelske fans efter kampen, og det viser sig nu, at der er endnu flere, der har været igennem voldsomme oplevelser.

»Mange danskere, inklusive familier, blev trakasserede (chikaneret, red.) af engelske fans og der var rapporter om åbenlys indtagelse af kokain i rækkerne. Dette medførte en generel utryg stemning,« skriver Allessandra Nørreriis, der er initiativtageren bag brevet, som er blevet sendt til DBU.

I brevet beskrives det blandt andet også, hvordan sikkerheden ifølge de danske fans ikke var i orden.

Tasker blev ikke undersøgt, og billetter blev ikke tjekket, ligesom der også var flere, der fik lov til at gå ind på Wembley uden at skulle vise gyldigt coronapas.

Alessandra Nørreriis bor i Manchester, og hun var på Wembley til EM-semifinalen, hvor England vandt 2-1 over Danmark.

Særligt slemt var det efter kampen, når de mange danske fans skulle forlade stadion.

»På trods af øget tilstedeværelse af politi inde på selve banen og langs Wembley Way efter kampen var der ikke nogen hjælp at hente, så snart man forlod Wembley Way. Det betød også, at mange oplevede at blive chikaneret eller decideret at blive udsat for slag enten på vejen hjem eller på offentlig transport. Dette inkluderede også børn,« står der blandt andet også i brevet.

Initiativtageren bag brevet, Allessandra Nørreriis, skriver derfor, at man 'vil sætte pris på, at DBU tog en mere aktiv rolle i forhold til at påtale disse problemer overfor de relevante organisationer'.

Allerede søndag var B.T. i kontakt med DBU, hvor den 19 sider lange redegørelse – fra på det tidspunkt 22 fans – blev præsenteret for dem.

De mange engelske fans jublede højlydt efter de to scoringer i EM-semifinalen, som endte 2-1 til England over Danmark. Men der fandt en del chikane og voldsomme handlinger sted mod danske fans både før og efter kampen.

»Vi er meget berørte af at læse de beretninger, der kommer ind fra danske fans på Wembley. Det skal være sjovt og sikkert at gå til fodbold,« sagde kommerciel direktør i DBU, Ronnie Hansen.

B.T. har igen onsdag aften været i kontakt med DBU, der i en sms skriver:

»Vi er lige så kritiske overfor afviklingen af tilskueroplevelsen som de berørte fans. Derfor har vi siden kampen været i kontakt med myndigheder og UEFA for at sikre, at situationen tages alvorligt og undersøges.«

B.T. har indtil videre forgæves forsøgt at få en kommentar fra UEFA.