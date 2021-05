EM bliver et af de helt store højdepunkter i sommeren 2021.

København skal være værtsby med hele tre danske kampe og det er ikke kun i Parken, at der kommer til at være fodboldfest.

For Ofelia Plads og nu Øksnehallen bliver de to steder i København, med en masse udendørsaktiviteter og storskærmsvisning af de danske kampe, det skriver DBU i en pressemeddelelse.

Ofelia Plads bliver under turneringens 31 dage omdannet til et byrum i byen med madboder, barer og daglige aktiviteter, mens området ved Øksnehallen viser alle EM-kampe på storskærm. Også på Ofelia Plads vil der blive storskærmsvisninger af EM-kampene.

Det danske landshold synger nationalsangen før venskabslandskampen Danmark mod Færøerne på MCH Arena i Herning , 7. oktober 2020.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Det bliver dog med et lidt mere begrænset antal publikum end først antaget.

Der kommer til at være plads til cirka 3000 mennesker i fodboldbyen på Ofelia Plads, men kun 500-1000 mennesker ved selve storskærmsvisningerne. Der må derimod være op til 1200 mennesker ved Øksnehallens visninger. Desuden bliver Ofelia Plads en del af en testordning for kommende afviklinger af større events.

Lene Kryger, Managing Director for EURO 2020 i København, er glad for, at det er lykkedes at sikre den folkelige del af værtskabet i samarbejde med de danske myndigheder:



»Vi er rigtig glade for, at vi i tæt og godt samarbejde med myndighederne har fundet en løsning for afvikling af både storskærmsvisninger og aktiviteterne på Ofelia Plads, der overholder retningslinjerne for større, udendørs events,« siger Lene Kryger.

Sådan så det ud, da Danmark i efteråret 2019 kvalificerede sig til slutrunden på hjemmebane, der senere blev flyttet fra 2020 til 2021. Foto: Liselotte Sabroe

Kevin Helsinghof, Kommerciel Direktør for DGI Byen og Øksnehallen er også tilfreds:

»Vi er utrolig stolte over, at UEFA og DBU har kigget vores vej og gør os til en del af en begivenhed, der er så vigtig for fællesskabet og byen. Vores mission er at skabe Danmarks største udendørs sportsbar lige midt i Kødbyen – under ordnede og trygge forhold og efter gældende restriktioner selvfølgelig.«

De gældende restriktioner gør, at det ikke er muligt at lave storskærmsvisning på Rådhuspladsen og andre fanarrangementer i byen, som det ellers var planlagt.