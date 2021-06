»Det bliver en lidt anderledes slutrunde, end jeg havde forestillet mig,« fortæller Nikolaj Tangaa Thorngaard med et grin.

Han bor til daglig i Sydney, i Australien sammen med sin kæreste Amalie, og de havde glædet sig til at komme hjem og holde sommerferie i Danmark og se Danmarks EM-kampe på hjemmebane i Parken.

»Vi havde fået billetter til Danmarks kamp mod Finland, så planen var, at vi skulle have set den, og så have været rundt til forskellige storskærmsarrangementer,« fortæller Nikolaj Tangaa Thorngaard videre.

Men det fik de ikke lov til.

Nikolaj Tangaa Thorngaard er klar til at heppe på Danmark fra Australien. Foto: Privatfoto Vis mere Nikolaj Tangaa Thorngaard er klar til at heppe på Danmark fra Australien. Foto: Privatfoto

Først udskød coronakrisen EM med et år, så blev deres flybilletter annulleret, og for nylig var de så blandt de mange danske roligans, der mistede deres kampbilletter, da arrangørerne på grund af pandemien har valgt at nedsætte tilskuerkapaciteten i Parken.

»Jeg ville ellers have givet billetterne videre til mine brødre, men det kunne så heller ikke lade sig gøre,« fortæller Nikolaj Tangaa Thorngaard.

Men EM 2021 står altså for døren.

Danmark sparker sommerens slutrunde i gang 12. juni, og i den forbindelse har B.T. og DBU lanceret en kæmpe konkurrence, der skal få danskerne til at bakke op om landstræner Kasper Hjulmands udvalgte (Læs hvordan du vinde fede landsholdspræmier).

Nikolaj Tangaa Thorngaard, der til daglig arbejder som journalist for Ritzau down under, er nu i stedet klar til at heppe med fra Sydney, og selvom det ikke blev til en tur hjem til Danmark i denne omgang, glæder han sig helt vildt til, at EM-slutrunden går i gang.

»Vi sidder flere danskere på kontoret hernede, og alle glæder sig. Jeg føler, vi har talt om EM det sidste års tid og ventet på, at det går i gang,« fortæller Nikolaj Tangaa Thorngaard, der har boet i Sydney siden starten af 2020, lige før coronavirussen for alvor satte sit indtog.

»Da vi kom herned, og pandemien gik i udbrud, forbandede vi hele verden over, at det eventyr vi nu skulle ud på var ødelagt,« husker han tilbage.

»Men det viste sig jo så, at vi vandt i det store corona-lotteri, for der er stort set ingen smittetilfælde hernede. Her i Sydney er vi overhovedet ikke underlagt restriktioner og kan gå ud og spise, gå på natklubber og tage på stadions med 30.000 mennesker, som vi vil. Så på den måde har vi været rigtig heldige.«

Danmark spillede for nylig træningskamp mod Tyskland som optakt til EM-slutrunden. Her Kasper Dolberg i aktion. Foto: CHRISTOF STACHE Vis mere Danmark spillede for nylig træningskamp mod Tyskland som optakt til EM-slutrunden. Her Kasper Dolberg i aktion. Foto: CHRISTOF STACHE

EM-kampene regner Nikolaj Tangaa Thorngaard med at se på en pub.

»Der er masser af sportsbarer, der viser kampene. Jeg mener, at de første af Danmarks kampe bliver spillet klokken to om natten hernede, mens Rusland-kampen er klokken fem morgenen. Så der kan det være, vi mødes privat og ser den,« fortæller han og vurderer, at de nok får EM-kampene for sig selv.

»Australierne er vilde med deres eget hold, Socceroos, men de er jo ikke med, så mit indtryk er, at EM ikke fylder særligt meget. Jeg spiller på et fodboldhold hernede, hvor vi har nogle australiere med, og de glæder sig, men ellers er interessen begrænset.«

Læs også disse sjove landsholdshistorier: Andre artikler i 'Flag For Danmark'-serien: Kender du 'manden med Hundested-flaget'? Steen har vild landskampsrekord Mikael Bertelsen afslører manisk jagt på Brian Laudrup: 'Til sidst lejede vi et fly' Jan Linnebjerg fik ødelagt EM-fest af rockere: 'Min ekskone kiggede undrende på mig, da jeg kom ind ad døren' Tobias Hamann fik en vanvittig idé: 'Jeg anede ikke, om jeg kunne komme ind' Torben Chris tog på druk med Peter Schmeichel: 'Dørmanden tabte kæben – det var så awesome' Fik fire minutter i drømmeland: Lars kan prale af særlig rekord Mads Steffensen afslører særlig forbindelse til landsholdsstjerne: 'Nogen skylder mig en stor tak' Kan du se hvem det er? Kendt tv-vært vandt stor konkurrence som 12-årig Brian gjorde sit livs røverkøb: 'Vi kunne slet ikke tale, da vi kørte hjem'

Nikolaj Tangaa Thorngaard har fulgt landsholdet siden, han var lille, og siden sidste VM-kvalifikation har han set de fleste hjemmekampe i Parken.

»Jeg ser så meget, jeg kan. Og slutrundefodbold kan bare noget særligt,« lyder det fra den udsendte roligan.

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T. og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk og LÆS MERE HER. #FLAGFORDANMARK