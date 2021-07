Det startede med en fest i et studie i Nordvest.

Og her fik Nikolaj Koppel, Mads Steffensen, Alex Høgh, Thomas Blachmann og Thomas Skov i den grad sved på panden, da de dansede i optagelserne til Gulddrengs EM-hit 'Helt sikker'.

»Der var ikke så mange instrukser. Vi fik at vide, at vi skulle have en fest og fyre den af, så vi gik med flowet,« fortæller Nikolaj Koppel, der siden da har festet videre til sangen.

»Alt kærlighed til Alphabeat. Men streams og festerne i gaderne viser, at 'Helt sikker' er løbet med det hele. Jeg elsker sangen og teksten, som er tilpas flabet,« siger Koppel og fremhæver allerførste linje 'Nu' der EM igen, vi har vundet det tit'.

Men så tog EM-festen som bekendt en drejning. Og Nikolaj Koppel var om nogen vidne til den tragiske hændelse i Parken.

»Sammen med min søn sad jeg ti meter fra, hvor det skete. Det var forfærdeligt. Parken var helt stille, og min søn og jeg stod og tudede, da det gik op for os, hvor alvorligt det var,« husker Koppel.

Sønnen rykkede hjem for en stund. Der var stille og tid til tanker, hvilket han lavede et opslag om på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nikolaj Koppel (@nikolajkoppel)

Men så kom forløsningen. Ordet, der, ifølge Koppel, beskriver det igangværende EM.

»Det var et helt magisk øjeblik, da Damsgaard scorer mod Rusland. Det var vendepunktet. Og de efterfølgende kampe har vist, at holdet har skabt en symbiose med folket.«

Og specielt Joakim Mæhle har gjort stort indtryk på Koppel.

»Jeg synes, at han er overraskelsen på holdet og rent spillemæssigt den helt store stjerne. Sammen med Højbjerg er han den spiller, som man nødigst vil undvære.«

Vinder Danmark kampen mod England på onsdag?

Det har været et EM fuld af følelser. Og ifølge Koppel vil den her slutrunde stå som noget særligt – ligegyldigt, hvordan kampen mod England ender.

»Men jeg tror på en dansk sejr. Tror, de spiller 1-1, og så bliver Schmeichel helten, og Danmark vinder i straffesparkskonkurrence,« siger Koppel.

Søndag gæstede Nikolaj Koppel B.T.s EM-podcast. Hør afsnittet her: