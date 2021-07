Helsingør har de seneste dage været forvandlet til ét stort landsholdsmekka.

Og gæsterne på Hotel Marienlyst fik sig noget af en oplevelse mandag eftermiddag.

For mens Kasper Hjulmands drenge var ved at forberede sig til turen til Wembley, rykkede Nikolaj Jacobsen og det danske håndboldlandshold ind på samme hotel på træningslejr.

Netop derfor var det da også uundgåeligt, at EM-feberen nåede at komme ind under huden på de danske håndboldstjerner.

Nikolaj Jacobsen på tirsdagens pressemøde. Foto: Nils Meilvang Vis mere Nikolaj Jacobsen på tirsdagens pressemøde. Foto: Nils Meilvang

»Det har været hyggeligt, selv om vi ikke haft så meget med hinanden at gøre. Men det var da sjovt at se dem blive sendt afsted mod lufthavnen tidligere i dag,« siger Nikolaj Jacobsen på et pressemøde tirsdag forud for OL.

Han afslører desuden, at han mandag mødtes med Kasper Hjulmand til en snak om hele situationen:

»Vi sad lige en time sammen nede på stranden og vendte det hele. Vi har tidligere snakket om dyder og fællesskab ved danskheden, og jeg tror, at rigtig mange føler sig ekstra danske i øjeblikket, og det er måske meget godt lige at blive mindet om, når vi ellers glemmer det i en travl hverdag.«

Den 49-årige landstræner fortæller samtidig, at det, man ser fra fodboldlandsholdet lige nu, samt den folkefest, der er skabt i Danmark, er helt unik og noget, han har savnet.

Kasper Hjulmand og resten af holdet blev tirsdag sendt afsted af flere hundrede fans. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kasper Hjulmand og resten af holdet blev tirsdag sendt afsted af flere hundrede fans. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Fodboldlandsholdet skaber nogle unikke øjeblikke lige nu, som vi også gjorde i januar, og det giver noget ekstra. Unge mennesker fester helt fortjent efter en lang nedlukning, og det er rigtig godt at se. For det foregår i god ro og orden, mens det samler folk til nogle fede timer,« forklarer han og tilføjer:

»Vi synes jo, det er fantastisk. Vi mærker alle stoltheden over fodboldlandsholdet, og vi er alle sammen en del af det.«

Nåede du lige at forklare Kasper Hjulmand, hvordan man vinder en titel som landstræner?

»Haha, nej, vi sad bare og hyggede os. Vi har en god kontakt, og jeg har mødt ham til nogle golfarrangementer og så på Smukfest. Og så er han gode venner med Lars Christiansen, som også er min gode kammerat.«

Fodboldlandsholdet rejste tirsdag til England, hvor de onsdag aften skal møde netop England i semifinalen på Wembley.

Du kan som altid følge opgøret live her på bt.dk.