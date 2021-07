»Patetisk«, »skandale«, »utroligt«.

Det er bare et lille udpluk af de mange kommentarer på sociale medier, efter billeder fra sekunderne omkring det engelske straffespark er blevet gennemanalyseret.

Her er der fokus på den danske målmand Kasper Schmeichel, der står på stregen og afventer, at den engelske angriber Harry Kane skal sparke.

Og så kan man se det.

En lille grøn plet, der danser på Kasper Schmeichel.

Og det er den grønne plet, som har fået nettet til at koge. Ikke mindst den engelske del af det.

For det viser sig, at en blandt de mange tusinde tilskuere på Wembley onsdag aften fandt det en god idé at rette en laserpen mod den danske målmand i det helt afgørende øjeblik.

Det kan man se i videoen øverst i artiklen.

Kasper Schmeichel blev ramt af et laserlys, som han gjorde sig klar til engelsk straffe. Vis mere Kasper Schmeichel blev ramt af et laserlys, som han gjorde sig klar til engelsk straffe.

Og kommentarerne er voldsomme.

»Utroligt. En eller anden blandt publikum rettede en laser mod Schmeichels øjne, mens han forsøgte at redde et straffe, som Sterling (Raheem Sterling, red.) smed sig for at få. Det ser rigtig skidt ud for England. Skammeligt,« skriver en bruger ved navn Jake Buckley.

»Jesus, jeg så lige på ITV, at en eller anden idiot lyste en laserpen på Kasper Schmeichel, da han gjorde sig klar til straffesparket,« skriver en bruger ved navn Darren Allez.

»Det er virkelig skuffende at se, at en blandt publikum valgte at lyse med en laserpen på Kasper Schmeichel i forbindelse med straffesparket,« skriver en bruger, som kalder sig Mike McBride.

Og det er bare et lille udpluk af mange på sociale medier som Twitter.

Heldigvis lod laserpenen ikke til at forstyrre Kasper Schmeichel mere, end han kunne redde straffesparket fra Harry Kane.

Desværre kom returbolden tilbage i fødderne på den engelske superstjerne, som kunne sætte den ind bag Kasper Schmeichel til 2-1-føring.

Den holdt resten af kampen, selvom Danmark fik sat et mindre pres op.

Men det var ikke i nærheden af nok til for alvor at udgøre en fare for England.