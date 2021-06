Du kender med al sandsynlighed Natasja Crone for hendes mangeårige karriere som vært på tv.

Men vidste du også, at hun ved siden af sit job bruger enorm meget tid på at se og følge med i fodbold?

Årsagen er egentlig ganske simpelt. For hun er nemlig fodboldmor, da hendes 19-årige søn, Noah, er professionel fodboldspiller i Italien.

»Det er virkelig interessant at være en del af på mange måder, for jeg har jo beskæftiget mig med fodbold professionelt som journalist, inden jeg fik børn,« fortæller hun i B.T.s podcast 'Fodbold EM'.

Natasja Crone til gallapremiere med sine to sønner Noah (tv.) og Samuel (th.) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Natasja Crone til gallapremiere med sine to sønner Noah (tv.) og Samuel (th.) Foto: Niels Christian Vilmann

Her forklarer den 51-årige TV 2-vært, hvor vildt det er at opleve fodboldverdenen fra en anden side:

»Pludselig at se det hele indefra og opleve de her klubber, agenter, konkurrence og det nåleøje, der er i fodbold. Det er virkelig interessant.«

Det danske talent spiller i øjeblikket for Serie B-holdet Lecce, som han skiftede til i januar efter flere år på FC Nordsjællands talentfabrik. Her er han nu en del af klubbens ungdomshold.

Men ifølge hans mor er det planen, at det meget gerne skulle blive til førsteholdsfodbold en dag.

»Han er 19 år og har kontrakt to år mere. Der er ikke tradition for at tage unge angribere op på førsteholdene i Italien, men planen er, at han skal forsøge at spille sig på førsteholdet,« fortæller Natasja Crone.

Interessen for fodbold har egentlig altid været en del af tv-værtens liv. Også selv om der ikke var andre i hendes familie, der gik op i fodbold, da hun var ung.

Men en forelskelse i Danmarks 80er-landshold gjorde, at Natasja Crone i sin tid søgte ind som journalist.

Hun har dog ikke noget yndlingshold, lyder det. Hun følger i stedet sin søns karriere helt tæt.

»Som fodboldmor holder jeg jo med det hold, han spiller på,« afslutter hun.