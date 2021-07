Danmark er i semifinalen ved EM.

Og nu sidder der formentlig tusindvis af danske roligans, som tænker, at det vil være fedt at se den historiske kamp. Desværre er det stort set umuligt. Men skulle Danmark komme i finalen, så er der håb.

Det oplyser DBU.

Først den dårlige nyhed.

På grund af de meget restriktive indrejsekrav i Storbritannien, så er det kun danskere, som bor i England/UK, der kan få lov til at overvære semifinalen på Wembley.

Det skyldes, at man skal i karantæne i minimum fem dage efter indrejse. Og da semifinalen spilles onsdag, kan det ganske enkelt ikke nås.

I alt 5.000 danske fans bosiddende i England/UK kan dog komme ind på stadion. Så helt tomt på den rød/hvide-tribune bliver det ikke.

Men der er håb, hvis det danske landshold skulle gå hen og vinde semifinalen.

De danske spillere jubler ved slutfløjt i kvartfinalen mod Tjekkiet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De danske spillere jubler ved slutfløjt i kvartfinalen mod Tjekkiet. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge DBU vil 1.000 danske fans bosiddende udenfor de britiske øer kunne få indrejse og billet til finalen.

De billetter vil fordele sig på følgende måde:

50 procent går til de mest loyale fans. Her følger man loyalitetsranglisten fra 1. juli 2021.

De næste 50 procent går til tilmeldte medlemmer af fanklubben via lotteri. Her får man et lod i puljen ved 10 loyalitetspoint og så fremdeles.

Får man mulighed for at købe billet til finalen, og Danmark så ikke kommer i den, så får man ikke mulighed for at komme ind i England, oplyser DBU.

Endnu er der ikke meldt et tidspunkt ud i forbindelse med billetsalg til en eventuel finale.