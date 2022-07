Lyt til artiklen

Det er blot to uger siden, at Nadia Nadim for første gang svarede på spørgsmål omkring sin ambassadørrolle for VM i Qatar.

Men det bliver nok også den eneste.

For tirsdag nægtede den danske landsholdsstjerne at svare på flere spørgsmål om den stærkt kontroversielle beslutning over for den fremmødte presse ved på træningsanlægget ved EM i London.

»Jeg har udtalt mig om det, og det har I på skrift. Nu er jeg her for at spille fodbold og koncentrere mig om det. Det gælder om at komme så langt som muligt,« lød det som det første fra Nadim.

Du har kun udtalt dig én gang. Dengang spurgte vi, hvad du får for din ambassadørrolle. Der henviste du os til din agent, men han vil heller ikke svare på det, så nu spørger vi igen. Hvad får du for det?

»Nu har jeg allerede sagt, at jeg har udtalt mig én gang, og jeg har ingen kommentarer til det. Og jeg håber også, du kan hjælpe mig med at koncentrere mig om det, vi er her for: EM. Jeg håber, vi kan fokusere på det samme. Nemlig at Danmark når så langt som muligt.«

Din landstræner taler meget om åbenhed og tilgængelighed på landsholdet. Hvordan hænger det sammen med, at du nu ikke vil svare på spørgsmålene?

»Jeg har gjort det, jeg skulle, og jeg har ingen kommentarer til det. Hvis ikke du har andre spørgsmål, så bliver jeg nødt til at komme videre.«

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hele sagen om Nadia Nadim og ambassadørrollen for VM i Qatar har stjålet utallige overskrifter de seneste seks måneder.

Og derfor proklamerede landstræner Lars Søndergaard da også, at den 34-årige angriber blev nødt til at stille sig frem foran pressen og fortælle sin side af sagen, hvis hun skulle med til EM.

Det har hun dog kun gjort én gang, men ifølge landstræneren er det åbenhed nok.

»Det synes jeg, det er. Vi er samlet til et EM, og hun stillede sig jo frem og svarede på spørgsmålene dengang. Jeg tror ikke, det har ændret sig i forhold til de spørgsmål. Der er ikke så meget nyt i sagen.«

Men kan du forstå, at vi bliver ved med at spørge hende ind til det?

»Jeg kan godt forstå hende, og jeg sætter på pris på, at hun gerne vil fokusere på EM. Det er det, vi er her for.«

Så én gang er nok?

»I havde jo muligheden for at stille hende spørgsmål.«

I nogle få minutter, ja.

»Jo … men hun svarede jo på spørgsmålene, og nu står vi i England, hvor der kun er tre dage til en stor kamp for os.«

Tirsdagens pressemøde er dog ikke eneste gang, at Nadia Nadim ikke har ønsket at give interview.

Også efter kampen mod Brasilien i Parken 24. juni, hvor Danmark vandt 2-1, gik den danske angriber forbi den skrivende presse, der ellers stod klar til at snakke med hende.

»Jeg havde ikke lyst til at tale med nogen af dem. Jeg er også kun et menneske, og hvis pressen reagerer på en bestemt måde over for mig, så giver det ikke mening, at jeg skal være åben,« fortæller Nadim og tilføjer:

»Jeg var glad for at være tilbage, og så havde jeg ikke lige lyst til at gøre det hele negativt. Jeg havde travlt og ville gerne mødes med mine venner og familie.«

Efter kampen oplyste DBU, at det ikke er noget krav, at Nadim stiller op til interviews.

I stedet er det et krav, at hun – og samtlige andre landsholdsspillere – går forbi pressen efter kampen.

Danmark åbner EM fredag aften, når Tyskland venter i den første gruppekamp.