Hvis Danmark vinder EM, kan spillerne se frem til en bonus på 2,4 millioner kroner.

Det viser bonusordningen, som netop er blevet offentliggjort. Men som B.T. kunne fortælle torsdag, er beløbet for en guldmedalje mindre, end det var ved VM i Rusland i 2018.

For tre år siden kunne Christian Eriksen og co. nemlig få sat 2,6 millioner ind på kontoen ved en samlet en sejr. Bonussen får EM-deltagelse er dog højere end ved verdensmesterskabet.

Hver landsholdsspiller er således sikret 791.000 for deres deltagelse, mens beløbet var på 635.000 kroner i 2018.

Du kan se hele bonusordningen herunder:

Gruppekampene 791.000

Ottendedelsfinale 904.000

Kvartfinale 1.166.000

Semifinale 1.628.000

EM-sølv 2.143.000

EM-guld 2.461.000

DBU og spillerne deler indtægterne fra EM-slutrunden 50/50 mellem sig, når alle udgifter er fratrukket.

Landsholdsstjernerne vil donere millioner af deres bonus til breddefodbold samt fanaktiviteter. Og det glæder Spillerforeningen.

»For spillerne er det vigtigt at bidrage og give noget tilbage. Og det har de i den grad gjort ved at donere dele af deres EM-bonus og give penge til forskellige projekter inden for breddefodbolden og til fanaktiviteter, siger direktør i Spillerforeningen, Michael Sahl Hansen i en pressemeddelelse.

B.T. kunne ligeledes fortælle, at der vil blive tilføjet yderligere en million kroner til fanaktiviteter.

»Det betyder rigtig meget for os spillere, at vi kan være med til at give noget tilbage. Både for klubberne, men i særdeleshed for dem, det hele handler om, nemlig børnene. Vi husker alle på landsholdet de fantastiske oplevelser med børnefodbold, og det er dejligt, hvis vi kan være med til at gøre en positiv forskel for dem,« sagde landsholdsanfører, Simon Kjær, i forbindelse med landsholdsaftalen mellem spillerne og DBU.