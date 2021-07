Álvaro Morata er en spiller, som deler vandene i Spanien.

Nogle er vilde med ham, andre er det modsatte. Men nu er enkelte fra den negative side gået langt over stregen.

Det fortæller han i et interview med El Partido de COPE.

»Jeg gik ni timer uden at sove efter kampen mod Polen. Jeg blev hetzet, min familie blev truet, og jeg fik beskeder som: 'Jeg håber, at dine børn dør',« siger Álvaro Morata.

Morata blev spansk topscorer, men også udskældt ved EM.

Den spanske angriber blev ellers spansk topscorer ved EM med tre mål, men var også manden bag et brændt straffespark, der var med til at sikre Italien en plads i finalen.

Efter det spark har hans kone Alice Campello vist nogle af hadbeskederne på Instagram.

»Din mand har kræft, og det har dine børn også,« lyder det eksempelvis, mens en anden skriver:

»Du skal lige vove på at dele billeder af Moratas mål, så kommer jeg hjem til dig og brænder dig.«

Alice Campello tager det dog i stiv arm.

»Jeg tager ikke skade af beskederne, men jeg tror, at det havde været værre, hvis det var sket for en mere skrøbelig kvinde. Jeg håber virkelig, at der i fremtiden iværksættes tiltag mod sådanne mennesker. Det er skammeligt og uacceptabelt,« siger hun.