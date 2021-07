Tiårige Daniel Bagger Jørgensen var i Parken med sin mor og far, Tracy og Thomas Bagger Jørgensen, da Danmark slog Rusland 4-1.

Siden spillede de sig hele vejen i en semifinale mod England, og dén skal spilles onsdag aften.

Og det bliver en ekstra speciel kamp for familien Bagger Jørgensen. Mor Tracy er nemlig englænder, men har boet i Danmark i 18 år og har dansk statsborgerskab.

Semifinalen skal Tracy og Thomas Bagger Jørgensen se sammen med deres anden søn, Marcus på 13 år, og nogle venner, mens sønnen Daniel er på skolokoloni på Langeland. Og de glæder sig alle rigtig meget til kampen.

Daniel Jørgensen var med familien i Parken, da Danmark slog Rusland i sidste gruppekamp. Foto: Privat Vis mere Daniel Jørgensen var med familien i Parken, da Danmark slog Rusland i sidste gruppekamp. Foto: Privat

»Vi sidder sammen og ser kampen og gejler hinanden op, så jeg tror, det bliver meget spændende. Det er en win-win-situation for mig,« fortæller Tracy Bagger Jørgensen itl B.T. inden semifinalen med et grin.

»Vi er ekstremt stolte og støtter meget op om landsholdet, fordi de har klaret sig så flot i alle de kampe, de har spillet det sidste stykke tid med Kasper Hjulmand som træner. Det er en fornøjelse at se dem spille,« fortæller hun,

Hele familien, der bor i Tårnby, er store fodboldfans. Til daglig holder de med Brøndby, og Daniel spiller også selv fodbold for et hold, hvor mor Tracy er holdleder for 50 fodboldglade drenge.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som en del af dækningen i EM-slutrunden har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde.

De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Der bliver flaget for Danmark og heppet på landsholdet fra poolen.

Og 'Den lille bager' er gået all in på at bage op til kampen.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.