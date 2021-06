Når Danmark og Wales på lørdag spiller EM-ottendedelsfinale i Amsterdam, bliver det uden walisiske fans på tilskuerpladserne.

Det siger den walisiske sundhedsminister, Eluned Morgan til BBC.

»Vi har fået nogle retningslinjer fra politiet i Amsterdam, som har sagt til os, at de ikke vil lukke walisiske fans ind i landet,« lyder det fra ministeren, som tilføjer:

»Og det betyder, at vi selvfølgelig opfordrer jer til at blive her og se kampene,« siger hun.

Årsagen er, at de hollandske myndigheder har kategoriseret Storbritannien – og dermed Wales – som et højrisikoland i forhold til coronapandemien.

Samme stempel har Danmark, men DBUs fankoordinator, Anders Haagen, regner ikke med, at et lignende forbud vil ramme de danske fans.

»Jeg er ikke bekendt med, at det skulle gælde de danske fans. Det har jeg intet hørt om,« siger han.

Danmark bookede mandag aften en plads i ottendedelsfinalen med en sejr på 4-1 over Rusland.