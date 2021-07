156 millioner danske kroner!

Det er det eksorbitante beløb, DBU har tjent på landsholdets enorme succes ved det EM, der desværre for Kasper Hjulmands mandskab sluttede mod England på Wembley onsdag aften.

Beløbet kunne være blevet endnu større, hvis Harry Kane og co. var blevet besejret i London.

Der er dog alligevel tale om et stort beløb til både spillerne og DBU.

Men hvordan har landsholdet kunnet tjene så mange penge på en turnering, der kun varer en lille måneds tid? Her får du hele oversigten:

Danmark tjente de første 68.782.213 kroner bare ved at kvalificere sig til slutrunden.

En sejr i gruppespillet gav 11.155.612 kroner, mens de to nederlag ingenting gav.

Avancement til ottendedelsfinalen gav yderligere 14.871.786 kroner.

At Danmark skulle en tur til Baku for at spille kvartfinale – og sejrede – kastede yderligere 24.167.146 kroner på kistebunden.

Sejren over Tjekkiet på 2-1 betød 37.182.612 kroner yderligere ind på DBU-kontoen.

Hvis du lægger de fem tal sammen, ender du på godt 156 millioner kroner. Et beløb, der ikke er blevet mindre af nederlaget.

Det kunne dog være blevet endnu større, hvis triumfen fra 1992 havde gentaget sig.

En guldmedalje havde nemlig betydet, at DBU kunne have smidt lidt over 124 millioner kroner oven i hatten for både at gå i finalen og vinde den.

DBU og spillerne har aftalt at dele indtægterne fra slutrunden 50/50.

Det betyder, at hver spiller altså i løbet af slutrunden har sikret sig lidt over to millioner kroner. Var Danmark gået i finalen, var beløbet steget med 650.000 kroner.

B.T. har de seneste dage forsøgt at få en kommentar fra DBU for at høre, hvad pengene skal bruges til. Det har desværre ikke været muligt at få et svar.