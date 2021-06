Minuttet før Belgien scorede føringsmålet til 2-1 mod Danmark, gik Mikkel Damsgaard i græsset i den anden ende, men dommer Björn Kuipers hoppede ikke på den danske landsholdsspillers forsøg på at få straffespark.

Efter kampen erkendte den 20-årige dansker da også, at der var tale om film, da der ingen kontakt var, og derfor var det gule kort fra den hollandske dommer helt korrekt.

»Der er ikke så meget at sige, det er mig, der prøver at få kontakten til et straffespark, men den var der ikke. Jeg tror, at jeg tager et træk, og jeg fornemmer, at han er på vej frem, så jeg gør mig egentlig klar til at tage kontakten. Han rammer mig overhovedet ikke, så det er helt rigtigt dømt,« siger Mikkel Damsgaard efter kampen og tilføjer:

»Jeg følte, at kontakten ville være der, men den kom ikke. Der er ikke så meget andet at sige til det.«

Damsgaard fik korrekt gult kort. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Damsgaard fik korrekt gult kort. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Men bortset fra den aktion gjorde Mikkel Damsgaard næsten alt rigtigt og var blandt Danmarks bedste spillere.

Han sagde, at han vidste besked om den lidt overraskende startplads dagen før kampen mod de belgiske verdensstjerner.

»Jeg glædede mig bare rigtig meget til kampen, og det var rigtig fedt at spille foran så mange fans igen. Det er lang tid siden, at vi har spillet foran så mange fans på den måde og med den støtte bag os. Det var rigtig fedt,« siger han om oplevelsen og fortsætter:

»Før kampen var jeg en lille smule nervøs, men lige så snart vi kommer ind på banen og kan mærke støtten, tror jeg, at nervøsiteten går væk fra én. Så gælder det bare om at fyre den af.«

Det gjorde han så. Lidt for meget en enkelt gang, men ellers til topkarakter.