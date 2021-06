Det blev til et snævert nederlag til verdensstjernerne fra Belgien i Parken torsdag aften. Og dermed er Danmark efter to kampe på nul point og sidst i gruppe B.

Alligevel er en af Danmarks største fodboldspillere gennem tiderne ikke i tvivl. Danmark går videre.

Det kommer til at ske, hvis Danmark vinder over Rusland mandag. Samtidig skal Belgien slå Finland.

Og det er selveste Michael Laudrup, der ikke tvivler på, at det vil ske.

Det sagde han efter kampen i TV3s studie.

»Hvis vi fokuserer på den her pulje, uden at kigge på treerne ... Jeg kan ikke noget sted forestille mig, med al respekt for Finland, at Belgien ikke skulle vinde over Finland. Også selvom de skifter halvdelen af holdet ud,« indledte Michael Laudrup.

»Og det vil sige, det gælder for os om, at vi skal vinde. Vi skal bare vinde,« sagde den tidligere Barcelona- og Real Madrid-stjerne.

»Hvis vi vinder over Rusland, så går vi videre som toer. Det er jeg ikke i tvivl om.«

Og så satte han trumf på.

»Og jeg vil endda også sige: Vi vinder også ottendedelsfinalen, for det bliver højest sandsynligt mod Wales. Dem slår vi også.«

»Og jeg vil godt byde ind på, at vi spiller den tredje i Baku,« afsluttede Michael Laudrup med henvisning til, at netop den kvartfinale, som Danmark kan ende i, spilles i Baku i Aserbajdsjan.

I forhold til den første del af sin udtalelse har Michael Laudrup helt ret.

Danmark kan nemlig fortsat gå videre som puljens nummer to, hvis det bliver til en sejr i sidste gruppekamp mod Rusland.

Samtidig skal Finland tabe til Belgien. Det scenarie kan du læse mere om her.