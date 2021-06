Den danske statsminister, Mette Frederiksen, er på plads på Johan Cruijff ArenA i Amsterdam lørdag aften, hvor Danmark spiller 1/8-finale mod Wales.

Og billeder fra stadion viser, at statsministeren er kommet i noget kontroversielt selskab.

På den ene side af Mette Frederiksen sidder DBUs formand, Jesper Møller.

Men det er ikke ham, der er den kontroversielle.

Det er herren ved Mette Frederiksens venstre hånd.

Ingen ringere end UEFA-præsident, slovenske Aleksander Ceferin.

Det er måske mindre overraskende, at en dansk statsminister er placeret ved siden af UEFA-præsidenten.

Men hvorfor er Aleksander Ceferin en kontroversiel sidemakker til Mette Frederiksen?

Det er der adskillige grunde til.

Hvis vi tager den seneste sag, så er Ceferin chefen bag beslutningen om at sige nej til, at Allianz Arena i München måtte være farvet i regnbuefarver til kampen mellem Tyskland og Ungarn.

Yderligere er Ceferin manden helt i toppen af en organisation, som prædiker kamp mod homofobi og racisme, mens man tager mod penge fra store virksomheder fra Qatar, Rusland og Kina.

Og netop de mange millioner kroner nyder Aleksander Ceferin rigtig godt af.

Han har således modtaget solide lønstigninger de seneste år, alt imens verdensfodbolden har blødt finansielt på grund af coronapandemien.

Ceferin modtog en løncheck på 16 millioner kroner i 2020. Det var en stigning i lønnen 3,3 millioner kroner fra året før.

Og så er der hele UEFAs og Ceferins rolle i forbindelse med Christian Eriksens kollaps, hvor det danske landshold blev stillet i en nærmest umulig situation – enten skulle de spille samme aften eller dagen efter klokken 12.00.

Her kunne Ceferin have gået ind på spillernes side, men valgte blot at hylde Christian Eriksen på sociale medier. Hvilket har mødt voldsom kritik fra flere sider.