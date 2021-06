Udenlandske og danske medier hylder landsholdet for storsejr og særligt Kasper Dolberg, der scorede to mål.

Danmark indløste ikke blot billet til EM-kvartfinalen lørdag aften, men gjorde det med en ren magtdemonstration i 4-0-sejren over Wales i Amsterdam.

Det skete fem dage efter en anden fremragende præstation i 4-1-sejren over Rusland, og det store udland har da også fået øjnene op for Kasper Hjulmands tropper, der har spillet besnærende fodbold i begge kampe.

Britiske The Guardian spørger "hvor slutter dette eventyr?" og hylder ikke mindst Kasper Dolberg, der på sin og Christian Eriksens gamle Ajax-hjemmebane scorede de to første mål mod Wales.

»På en Amsterdam-aften, hvor de lokale viste deres kærlighed til Christian Eriksen, var det et andet tidligere Ajax-vidunderbarn, der sendte Danmark til kvartfinalen i EM,« skriver The Guardian.

Også The Mirror tager store ord i brug.

»Kasper Dolberg knuste de walisiske hjerter med en sensationel indsats, da Danmark cruisede videre til kvartfinalen ved EM 2020.«

Franske L'Equipe indleder sin analyse af kampen med at bemærke, at "eventyret fortsætter for Danmark":

»Efter at være presset i det første kvarter af Wales, dominerede danskerne derefter ottendedelsfinalen denne lørdag, i Amsterdam, og vandt 4-0. Kasper Dolberg, der for første gang er med ved EM, var symbolet på dansk kollektiv styrke ved at score to mål.«

Også italienske La Gazzetta dello Sport har bidt mærke i den danske sejr.

»En ren monolog. Det gik en vej for de røde og hvide, der havde fans med, der fra om morgenen stod i kø for at få den coronatest, der gav adgang til stadion og siden fyldte bybilledet i Amsterdam. Og da kampen blev fløjtet i gang, hvilket var det allervigtigste tidspunkt,« skriver mediet.

I Ekstra Bladet skriver sportschef Allan Olsen, at det danske hold for alvor er kommet sig over chokket i åbningskampen mod Finland, hvor Christian Eriksen fik hjertestop.

»Med Eriksen-rystelsen parkeret så er denne sommers udgave af landsholdet vanvittigt konkurrencedygtigt. Et rigtigt turneringshold - og hvem ved, hvad den slags kan ende med?« skriver Allan Olsen i sin klumme.

B.T.s egen fodboldredaktør Michel Wikkelsø Davidsen skrev, at Holland som potentiel modstander ikke skræmmer ham ovenpå lørdagens præstation.

»Jeg er i hvert fald slet ikke bange for tanken om en eventuel kamp mod hollænderne, for det er Danmark, der er flyvende,« lød det.

/ritzau/