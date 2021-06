Der hersker stadig tvivl om, hvad der forårsagede Christian Eriksens hjertestop lørdag aften i Parken.

Danskerens kollaps har været EMs klart største samtaleemne, og derfor er alverdens medier da også til stede i København i disse dage for at kunne rapportere nyt om den danske stjernes helbred.

Og netop nyt kommer den italienske sportsavis La Gazetta dello Sport med onsdag morgen. Her skriver mediet nemlig, hvilke fire mulige årsager til hjertestoppet, som lægerne på Rigshospitalet, hvor Eriksen er indlagt, angivelig er i gang med at undersøge nærmere.

Det er den italienske hjertelæge Bruno Carù, der har stillet fire mulige scenarier op:

Myokarditis, der er defineret som en inflammation i hjertemuskulaturen. Eriksens karriere vil dermed ikke være i fare.

En arvelig sygdom i hjertemusklen, som er medfødt. Kræver derfor en mindre defibrillator, som minder om en pacemaker. Ifølge hjertelægen vil efterfølgende kontaktsport ikke kunne lade sig gøre.

En fejl i sinusknuden, der skal skabe elektriske impulser og dermed hjerteslag. Kan fikses med en pacemaker.

En mindre blodprop i hjertet. Hjertelægen vurderer det dog som værende meget usandsynligt, selv om det kan tage op til otte-ti dage, før et svar ligger klar.

De danske landsholdsspillere i chok efter Eriksens kollaps.

La Gazetta dello Sport skriver videre, at Christian Eriksen ikke bliver udskrevet onsdag.

Netop Eriksens tilstand har fyldt alle medier de seneste dage, og tirsdag gav den danske stjerne selv et lille indblik i, hvordan han har det, da han delte et billede fra hospitalssengen.

Her afslørede en monitor i baggrunden nemlig, hvordans hans tal overvåges.

Noget, som en overlæge og specialist i hjertesygdomme efterfølgende satte ord på over for B.T.

Det var i lørdagens kamp mod Finland, at den danske midtbanestjerne pludselig kollapsede inde på banen kort før pausen.



Herefter kom flere af de danske spillere deres holdkammerat til undsætning – blandt andre Joakim Mæhle og Simon Kjær, som sørgede for, at en bevidstløs Eriksen ikke slugte sin tunge.



Efterfølgende tog lægepersonalet over og måtte udføre hjertemassage samt bruge en hjertestarter på den danske midtbanespiller, der havde fået hjertestop.



Efter noget tid blev Eriksen båret fra banen og transporteret til Rigshospitalet, hvor han lige nu er indlagt og skal gennemgå yderligere undersøgelser.