I Aarhus er der fuld fart på, når Maymi Asgari er i nærheden af en fodbold. Noget der både er blevet bemærket af UEFA og af det store internet.

Og det betyder, at den 22-årige aarhusianer får sig en EM-oplevelse ud over det sædvanlige.

I 2019 vandt hun nemlig en konkurrence arrangeret af UEFA (sammenslutning af de europæiske nationale fodboldforbund), hvor det gjaldt om at lave de vildeste fodboldtricks eller ‘freestyle’ med en fodbold, som det også hedder.

Her blev Maymi Asgari en af de to vindere, der fik muligheden for at optræde med sine tricks til EM 2020.

Men det fik coronapandemien i første omgang sat en stopper for, da hele arrangementet blev aflyst sidste år.

»Jeg havde glædet mig sindssygt meget, især fordi Danmark skulle spille på hjemmebane,« fortæller Maymi Asgari, der til dagligt læser sociologi på Aalborg Universitet.

I mellemtiden oprettede hun en TikTok for at vise sine vilde tricks frem, og det har været med stor succes.

Folk er nemlig ellevilde. Og den video, der er gået bedst, har fået 1,4 millioner visninger og over 300.000 likes.

Ud over at få mange visninger, håber Maymi Asgari også på at kunne bryde nogle fordomme om muslimske kvinder gennem sin sport. Noget der kræver god humor og fantasi.

»Nogle af de videoer, der klarer sig bedst, er der, hvor jeg svarer på nedladende kommentarer, som kan være diskriminerede eller racistiske, samtidigt med, at jeg viser mine foldboldtricks.«

Men også 'tutorials', hvor Maymi Asgari guider folk i selv at udføre fodboldricks, er også noget, der kan få folk til at se med.

Og nu kan fodboldfans få lov til at se de vilde tricks i levende live ved Ofelia Plads i København, når Danmark skal spille kvartfinale 3. juli.

En kamp der bliver spillet i Aserbajdsjans hovedstad Baku.

»Jeg glæder mig mega meget til stemningen. Jeg er klar til fest,»siger Maymi Asgari.

For det var også noget af det hun oplevede, da hun skulle vise sine tricks frem i forbindelse med kampen Danmark-Belgien, selvom Danmark tabte 1-2 til Belgien.

»Der var fuld fart på. Det var megafedt,« lyder konklusionen på trods af nederlaget.