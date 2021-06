Lørdagens EM-kamp ligger oven i en af årets største festdage med studenterfester, bryllupper og fødselsdage.

Og det skaber dilemmaer i de danske hjem. For skal den stå på fodbold eller fest?

Martin Cinicola fra Støvring i Nordjylland vil forsøge på kreativ vis at kombinere de to begivenheder. Han har nemlig endnu ikke misset en EM-kamp denne sommer, og det ville være en katastrofe for ham, hvis Danmarks kamp mod Wales på lørdag skulle blive den første.

Problemet er bare, at han skal giftes. Bryllupsmiddagen begynder, når fodboldkampen fløjtes i gang.

»Jaa, det er jo så lidt ærgerligt. Specielt fordi der var flere datoer i spil, så vi kunne måske godt have valgt en anden. Det passer faktisk rigtig dårligt,« konstaterer Martin.

Og han erkender – meget ærligt foran sin kommende kone, Sascha – at når klokken slår 18, så vil tankerne være på Johan Cruyff Arena i Amsterdam, hvor kampen spilles:

»Jeg vil ikke kunne lade være med at tænke på kampen. Men det skal nok gå. Så kan jeg sidde og glæde mig til at se kampen.«

For den skal ses – og bedre sent end aldrig. Sascha og Martin har nemlig planlagt, at kampen skal vises på storskærm under bryllupsfesten efter desserten.

Martin ved VM i 2018, hvor han mødte Sascha.

Og så har de kommende brudepar opfordret deres gæster til at lægge telefonerne væk fra klokken 18, så ingen kender resultatet, når de skal se kampen nogle timer senere.

»Det har vores gæster reageret ret positivt på. De er bare glade for, at de kommer til at se kampen senere. Faktisk har de været bekymrede for, om de skulle sidde og se kampen i smug på telefonen under talerne.« Det siger Martin og tilføjer, at festen bliver holdt på en gård uden naboer, så der skulle ikke være nogen risiko for 'spoilers'.

Men hvad synes Sascha om, at kærlighedsfesten pludselig er blevet til en halv fodboldfest?

»Jeg ved jo, at han går meget op i fodbold og EM, så det er fint med mig. Det er dejligt, at vi har fundet et kompromis, så vi ikke skal rykke rundt på det hele. Men, det var da ikke, hvad jeg havde forestillet mig til mit bryllup,« fortæller hun.

Der er altså ingen sure miner at spore hos Sascha. Men vil der opstå det hos Martin, hvis Danmark nu taber kampen?

»Jeg vil stadig have en god fest. Det vil ikke ændre på humøret, tror jeg. Eller, jeg vil da være lidt gladere, hvis de vinder,« siger Martin.

Sascha griner. Parret glæder sig, heldigvis, stadig til den store dag på lørdag. De håber, at det bliver en bryllupsfest, man husker – forhåbentlig for noget positivt.