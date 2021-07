Da Danmarks ottendedelskamp mod Wales lørdag blev fløjtet i gang i Amsterdam, sad Martin Cinicola samtidig til højbords i Nordjylland med splittede følelser.

Han havde inden weekenden ikke misset en eneste kamp ved den aktuelle EM-slutrunde, men nu faldt hans eget bryllup sammen med en af de vigtigste landskamp længe.

»Jeg vil ikke kunne lade være med at tænke på kampen,« fortalte Martin Cinicola ærligt i sidste uge til B.T. før brylluppet.

Han og kæresten Sascha havde haft flere datoer i spil, men nu var de endt på den 26. juni, og så var det bare ærgerligt.

Sascha og Martin skal holde bryllupsfest på lørdag, mens Danmark spiller landskamp. Vis mere Sascha og Martin skal holde bryllupsfest på lørdag, mens Danmark spiller landskamp.

Gæsterne var inviteret, præsten i Støvring kirke var klar, så planen var at opfordre alle til at lægge telefonerne væk under middagen, og så ville de se kampen forskudt et par timer senere.

Og planen lykkedes, fortæller Martin her et par dage efter sit veloverståede bryllup og Danmarks overlegne 4-0-sejr over Wales.

»Det gik faktisk rigtig godt. Alle var med på at sætte telefonerne på flytilstand - så kunne de jo stadig tage billeder - så der var ikke nogen, der fandt ud af noget omkring kampen, mens vi spiste,« fortæller Martin.

De var omkring 30 mennesker til festen. Martin erkender, at da klokken slog 18:00, og han vidste, at kampen i Amsterdam var i gang, sendte han flere gange et blik til sin hustru.

Martin og Sascha og deres søn der også blev døbt lørdag. Foto: Privatfoto Vis mere Martin og Sascha og deres søn der også blev døbt lørdag. Foto: Privatfoto

»Vi snakkede om, at nu var de i gang, nu var første halvleg slut, nu burde de snart være færdige,« remser han op.

»Vi trak spisningen så lang tid, at vi var sikre på, at kampen for længst var slut, da vi satte os hen til fjernsynet. Det var meningen, at vi også skulle have haft dessert først, men folk kunne ikke vente med at se kampen, så det måtte vi udskyde til bagefter.«

Havde Danmark tabt, havde det nok lagt en dæmper på brylluppet, men nu satte landsholdet i stedet ekstra gang i festen.

»Det løftede stemningen. Vi er jo fra Nordjylland, og vi kan rigtig godt lide Mæhle heroppe, så det var fedt, at han fik en basse ind,« griner Martin med henvisning til Joakim Mæhles mål til 3-0 kort før slutfløjt.

Efter hovedretten stod den på forskudt EM-fodbold. Foto: Privatfoto Vis mere Efter hovedretten stod den på forskudt EM-fodbold. Foto: Privatfoto

Selvom han er stof fan af landsholdet, blev Martin trods alt ikke gift i en landsholdstrøje. Men da bryllupsgæsterne traditionen tro klippede strømperne af ham efter brudevalsen, overraskede han alligevel med tånegle med påmalet Dannebrogsflag.

Og hvad med Danmarks kvartfinale mod Tjekkiet lørdag?

»Vi skal faktisk til et Nibe Festivals-arrangement, som min mor afholder, men der har hun fået at vide, at der skal vi altså se kampen live,« slår Martin fast.

