»Hov, han skriver faktisk til mig lige nu.«

Ordene kommer fra Philip Michael, mens han sidder i sit hjem med udsigt over Manhattan i New York. Han har lange dreadlocks, en rød-hvid bandana på og et stort smil, der minder om det, hans nevø render rundt med. Nevøens navn er Martin Braithwaite.

Philip Michael er glad.

For på den anden side af Atlanten sidder en vis FC Barcelona-spiller på sit hotelværelse i landsholdslejren i Helsingør og skriver til sin onkel. Humøret er højt hos dem begge.

Martin Braithwaite og hans onkel, Philip Michael, har gang i et stort ejendomseventyr i USA. Foto: Privat

Det danske landshold har besejret Wales, og der er nu nogle dages ventetid, inden EM-kvartfinalen mod Tjekkiet venter lørdag.

Philip Michael og Martin Braithwaite er i kontakt hver eneste dag. De er vokset op sammen i det vestjyske og betragter hinanden som brødre.

»Jeg var forlover til hans bryllup, og jeg er gudfar til et af hans børn også,« fortæller 36-årige Philip Michael til B.T.

Skriverierne og de mange snakke går på EM, den seneste scoring mod Wales, de brændte chancer, men ikke mindst også deres forretning.

Han er involveret, men ikke så involveret, at det distraherer ham fra fodbold. Philip Michael, Martin Braithwaites onkel

For mens mange kender Martin Braithwaite for eventyrfortællingen om rejsen fra Sædding-Guldager Idrætsforening i Esbjerg til mægtige FC Barcelona, så er det de færreste, der kender til familiens milliardforetagende.

I samarbejde med sin onkel og morfar skriver den danske landsholdsstjerne på endnu et eventyr uden for banen. Sammen investerer de kraftigt i ejendomme i amerikanske New York og Philadelphia gennem virksomheden NYCE.

En virksomhed, der på blot et år er vokset enormt.

Martin Braithwaite har sammen med sin morfar, onkel og deres partnere lige nu en ejendomsportefølje i USA, der vurderes til en værdi på 250 millioner dollar – lidt over 1,5 milliarder danske kroner.

Martin Braithwaite (th.) og hans onkel har været tætte, siden de var små. Foto: Privat

Antallet af lejligheder i porteføljen er i dag oppe på omkring 1.500 med 500 mere under udvikling.

»Det startede med, at vores familie længe har været i ejendomsbranchen. Her finder man ud af, at en af de måder, man kan bygge en formue og sikre ens fremtid finansielt på, er ved at investere i ejendomme. Og det er det, jeg har gjort sammen med min far og Martin, siden jeg kom herover,« fortæller Philip Michael.

Udover at være Martin Braithwaites onkel er han tovholder på ejendomsinvesteringerne.

Han er uddannet journalist og har siden 2014 boet i New York, hvor han til daglig driver familiens virksomhed.

Her ses NYCE-ejendommen 'Temple', der ligger i nærheden af Temple University i Philadelphia. Lige nu udvikler Philip Michael på fase 2 i campus-området. Foto: NYCE

Men bag de store investeringer i ejendomme ligger et helt særligt formål.

Braithwaite-familien vil gøre ejendomsinvestering til ‘allemandseje’ og har derfor gennem virksomheden også lanceret en app til formålet, ligesom de har startet et særligt community ved navn TRIBE.

»Nu har vi hjulpet 5.000 folk og minoriteter med at investere i ejendomme gennem vores virksomhed. Vi vil hjælpe folk med, at de kan skabe en formue for dem selv. Det er hele missionen bag,« forklarer Philip Michael om sin 'Robin Hood'-tankegang.

Det er Martin Braithwaites onkel, der tager sig af den daglige drift, men selvom den danske angriber bruger det meste af sin tid på at spille sammen med verdensstjerner som Lionel Messi og Antoine Griezmann i Barcelona-trøjen, så er han en aktiv del af firmaet.

Philip Michael og Martin Braithwaite (th.) betragter hinanden som brødre. Foto: Privat

»Når der er store beslutninger, der skal tages, så taler vi om det sammen. Er der eksempelvis en potentiel ejendom, vi vil investere i, så facetimer jeg med ham, og vi taler sammen flere gange dagligt om både fodbold og forretning,« fortæller Philip Michael.

»Martins rolle handler meget om, hvordan vi gør i forhold til strategi og vision på den lange bane. Han er involveret, men ikke så involveret, at det distraherer ham fra fodbold.«

De seneste år har derfor på mange måder været vilde for og Martin Braithwaite og hans onkel.

Foruden en virksomhed i voldsom vækst, kom Martin Braithwaites i februar sidste år også på manges læber med sit overraskende skifte til FC Barcelona.

Størstedelen af Philip Michael og Martin Braithwaites projekt ejer de sammen med David Lynd, der er deres partner i Texas. Foto: Privat

Med et så stort skifte følger også langt mere opmærksom. Men det betyder ikke, at virksomheden er boomet af den grund.

»Det har ikke rigtig haft nogen effekt, at han er skiftet til Barcelona, i forhold til vores firma. I USA er der – tro det eller ej – flere, der kender mig, end der kender Martin. Det skal selvfølgelig også ses i lyset af, at hele verden tænker fodbold, men det gør USA ikke,« siger han.

For nu handler det for Martin Braithwaite først og fremmest om at præstere ved sommerens EM-slutrunde, inden turen går tilbage til det spanske.

Men når støvlerne engang i fremtiden lægges på hylden, har den gode onkel planerne klar.

»Når vi kommer om på den anden side, så er der en chefstilling til ham. Og det er der i morgen, hvis han vil.«