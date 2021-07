For ti måneder siden havde han aldrig spillet så meget som et sekund på det danske landshold. Nu er Joakim Mæhle en af de bedste spillere ved EM – og måske en af Europas hotteste backs.

»Hold kæft, han er god,« siger holdkammeraterne da også om ham, og B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, er heller ikke i tvivl om, at denne slutrunde på mange måder tilhører 'Prins Joakim af Fodbolddanmark'.

»Han har driblet, scoret og lavet oplæg. Han har spillet fodbold på et niveau, der gør, at jeg spår ham en plads på hele EM-slutrundens All Star-hold. Jeg forventer det faktisk,« skriver Michel Wikkelsø Davidsen i en klumme for B.T efter Danmarks kvartfinalesejr over Tjekkiet.

Det vilde er, at Mæhles sikre vej til All Star-potentiale er gået over kun 14 landskampe. Tag med herunder på den 24-årige nordjydes vilde rejse fra uprøvet højreback på venstreback-pladsen til mål- og assistmaskine for Danmarks EM-helte.

Foto: VALENTYN OGIRENKO Vis mere Foto: VALENTYN OGIRENKO

DEBUTEN

5. september 2020: Danmark-Belgien 0-2

Mæhle har spøgt som en mulighed for landsholdet, siden han brændte banen af ved U21-EM i sommeren 2019. Men meget sigende er det først, da Kasper Hjulmand debuterer som landstræner, at nordjyden for første gang trækker i A-landsholdstrøjen – som 23-årig. Robert Skov er dog Hjulmands førstevalg på venstreback, men Mæhle får sine første minutter i den svære kamp mod Belgien i Nations League.

B.T.s dom: Uden for bedømmelse

»Kom ind med 19 minutter igen i stedet for Martin Braithwaite,« skrev B.T. efter kampen.

FØRSTE START – FØRSTE MÅL

7. oktober 2020: Danmark-Færøerne 4-0

Det er ikke den stærkeste modstander, men meget profetisk og sigende for Mæhles korte landsholdskarriere kvitterer Mæhle, som på dette tidspunkt fortsat er i Genk, med en flot kamp og en scoring i sin første start på landsholdet. Selvfølgelig som højrebenet venstreback efter at have siddet på bænken i 90 minutter i den foregående landskamp.

B.T.s dom: karakteren 8 ud af 10:

»Ingen ord? Vi andre har masser at sige om dig, og hvor har Mæhle dog bare fortjent at få det step op i karrierestigen, men det ser bare ud til, at uheld, for lave bud og manglende velvilje i Genk skal koste ham turen op på allerhøjeste hylde. Det skal nok komme, hvis han bliver i det her spor og ikke bare holder defensivt, men også scorer mål,« skrev B.T. efter kampen.

Mæhle fejrer sit første landskampsmål. Foto: Henning Bagger Vis mere Mæhle fejrer sit første landskampsmål. Foto: Henning Bagger

PÅ BÆNKEN IGEN

11. oktober 2020: Danmark-Island 3-0

I Nations League-kampen få dage efter Mæhles debutmål mod Island, hvor der er vigtige point på spil, starter den offensive back igen som reserve for Robert Skov, som faktisk leverer en flot kamp og en scoring. Mæhle må nøjes med fortsat at suge læring og erfaring til sig i de få minutter, han er på banen.

B.T.s dom: Uden for bedømmelse.

»Erstattede Robert Skov med 11 minutter igen, hvor kampen skulle cruises hjem.«

VENDEPUNKTET

14. oktober 2020: England-Danmark 0-1

En første halvleg helt i skoven for Robert Skov på Wembley betyder, at Mæhle kommer ind fra starten af anden halvleg. Her er han en vigtig, men dog ikke fejlfri del af Hjulmands første store triumf. Et stort vendepunkt i kampen med Robert Skov om venstreback-pladsen.

B.T.s dom: Karakteren 6 ud af 10

»Skiftet ind efter 46 minutter i stedet for Robert Skov. Han var tæt på at lave et straffespark af samme kaliber, som Danmark fik, men han slap med skrækken.«

RESERVERNES CORONAKAMP

11. november 2020: Danmark-Sverige 2-0

Coronaen rammer et nyt peak midt på efteråret, og det giver en række helt uprøvede spillere fra Superligaen chancen i testkampen mod Sverige. Pludselig er Mæhle en af de mest rutinerede på banen og viser i glimt sin afgørende klasse. Men han er ikke helt oppe at ringe på det niveau, vi har set i denne slutrunde.

B.T.s dom: Karakteren 6 ud af 10

»Det bedste, han kan tage med fra denne kamp, er kanalen på Cajuste og indkastet, der førte til 2-0-føringen. Hurtigt rykkede han ind og var med i opspillet til målet. Ellers var det meget jævnt fra det store talent, der også havde sine boldtab, som gav svenskerne deres muligheder.«

NED PÅ JORDEN IGEN

18. november 2020: Belgien-Danmark 4-2

Nok er han en komet, men det har altså ikke kun været en dans på roser for Mæhle, som har et lidt tungt efterår, efter at et drømmeskifte væk fra Genk til Olympique Marseille går i vasken i de døende minutter af transfervinduet. Han får dog for første gang chancen fra start i en af de helt store landskampe ude mod Belgiens verdensstjerner, som folder hele kavaleriet ud. Det går blandt andet ud over den unge dansker.

B.T.s dom: Karakteren 3 ud af 10

»Han bruger simpelthen for meget tid på at tænke på sin flugtplan fra Belgien. Totalt uopmærksom på Lukaku, da frisparket blev taget, og generelt var der mange fejlplaceringer fra Genk-spilleren, der bare kan ringe til sin gamle træner Jess Thorup, hvis han vil vide, hvordan man kommer væk fra det belgiske i nattens mulm og mørke.«

Mæhle i aktion mod Israel. Foto: RONEN ZVULUN Vis mere Mæhle i aktion mod Israel. Foto: RONEN ZVULUN

PÅ VM-KURS

25. marts 2021: Israel-Danmark 0-2

Et nyt år, ny klub og en ny landsholdssæson med sommeren EM som fikspunkt. Inden da venter der dog nogle vigtige VM-kvalifikationskampe for Danmark og Mæhle, der i sin nye klub Atalanta har imponeret ved at træde ganske uimponeret ind i Serie A. Men det forbliver fortsat i glimt, at Mæhle for alvor glimter på landsholdet. Han er fast mand nu, og gennembruddet er lige om hjørnet.

B.T.s dom: 3 ud af 6 stjerner

»I første halvleg var han virkelig på hælene. Det var her, at israelerne kom til en masse indlæg og havde utrolig meget plads. Men Mæhle fik placeret sig bedre i anden halvleg og fik sammen med holdkammeraterne lukket ned for missilerne.«

DEN VILDE WIENERVALS

31. marts 2021: Østrig-Danmark 0-4

Dette mesterstykke for Hjulmands tropper er Mæhles første virkelig store præstation i rødt og hvidt. Østrig-massakren er et varsel om, at noget rigtig stort er på vej for Danmark og Mæhle, som nu har fået en del kampe under bæltet for Atalanta i både Serie A og Champions League. Scorer et flot signaturmål, kan vi vel efterhånden godt kalde det, i 4-0-sejren.

Karakter: 5 ud af 6 stjerner

»Havde man set ham i pausen, er det ikke sikkert, at han havde samme store smil som efter kampen. Heldigvis fik han hævnet den forkerte beslutning, at han ikke spillede Jonas Wind fri foran mål i første halvleg. Målet i kampen har tilgivet alt.«

EM-FORMEN TESTES

2. juni 2021: Tyskland-Danmark 1-1

Mæhle er med fra start mod de stærke tyskere sammen med A-kæden, men sparer på krudtet, inden EM går i gang. Fornuftigt set i bakspejlet. Og han kan også godt tillade sig at tage en stille aften på kontoret, for Hjulmand har fundet sine EM-startere, og Mæhle er en af dem.

B.T.s dom: 2 ud af 6 stjerner

»Et af de nyeste medlemmer på landsholdet havde det svært. Der kom rigtig mange indlæg fra hans side, og Mæhle var også uheldig at have næstsidste fod på tyskernes mål.«

STILHED FØR STORMEN

6. juni 2021: Danmark-Bosnien 2-0

Pladsen som fast venstre back er nu endegyldigt Mæhles, også selv om han er højrebenet og alt det der. Atalanta-danskeren spares derfor fra start i den sidste EM-testkamp, så backbackup Nicolai Boilesen kan få lidt landsholdskilometer i benene inden EM. Kommer ind og får løsnet op for stængerne i slutfasen af kampen. Nu gælder det EM på hjemmebane.

B.T.s dom: Uden for bedømmelse.

»Skiftet ind efter 71 minutter i stedet for Robert Skov.«

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

DEN SORTESTE AFTEN

12. juni 2012: Danmark-Finland 0-1

Forventningerne er gigantiske til Danmark, som møder Finland i en historisk EM-kamp i Parken. Det er første gang i hans korte landsholdskarriere, at Mæhle skal spille om livsvigtige point i en landskamp på nationalarenaen, hvor der for alvor er smæk på lægterne. Det starter da også forrygende for Mæhle, men så skal han kaste indkast til Christian Eriksen kort før pausen …

B.T.s dom: 6 stjerner (6 stjerner uddeles som opmuntring til alle de danske spillere på den triste aften)

»Var Danmarks bedste, før kampen blev afbrudt efter hans indkast til Eriksen. Den 24-årige jyde fortsatte med sin iver og sine tekniske og offensive kvaliteter, da kampen blev fløjtet i gang på ny. Mistede han sin opdækning ved 1-0-målet? Måske. Men tænk engang, at han overhovedet kunne spille videre.«

GENREJSNINGEN

17. juni 2020: Danmark-Belgien 1-2

Danmark rejser sig på imponerende vis i den følelsesladede »kamp 1« få dage efter Eriksens frygtelige kollaps og leverer en mandfolkepræstation mod Belgien. Lukaku og co. er dog til sidst for stærke for Danmark, men Mæhle er en af de bedste danskere og viser sin superenergi og superteknik frem. Men der er mere i vente. Meget mere.

B.T.s dom: 4 ud af 6 stjerner

»Laudrup’sk teknik, driblinger og frækhed – på backpladsen! Prins Joakim fra den nordjyske flække Østervrå Mæhle'de Parken rød og hvid med sine evige ridt op ad venstre flanke i de første 45 minutter. En konstant trussel og påpasselig defensivt. Ikke helt så markant i den hårde anden halvleg for de rød-hvide.«

PÅ ALLES LÆBER

17. juni 2021: Danmark-Rusland 4-1

Den store danske EM-forløsning kommer i et kogende Parken, hvor Mæhle har en hovedrolle i afpelsningen af den russiske bjørn. Østervrå-darlingen med den store motor sætter trumf på Danmarks første helt store EM-aften med sin sublime 4-0-scoring, og nu er han for alvor et fænomen i Danmark. Resten af Europa og verden lader vente lidt på sig, men bare rolig, det kommer.

B.T.s dom: 5 ud af 6 stjerner

»Fysisk kunne han tage en slåskamp mod kæmpen Nikolaj Valuev på en aften som denne, hvor han stod imod på imponerende vis mod de stærke modstandere, men nede på jorden manglede der præcision i forhold til, hvad han har vist i de andre EM-kampe. Kronede et konge-EM med en flot kontrascoring til 4-1.«

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

VAR DET UNDERHOLDNING NOK, EUROPA?

26. juni 2021: Danmark-Wales 4-0

Der er tilsyneladende kun en modus operandi for Mæhle ved EM, og det er højere, vildere, hurtigere, frækkere og bedre for hver eneste kamp. Det viser han igen i den flotte ottendedelsfinale, hvor Danmark udklasserer Wales med Mæhle som en af det helt store helte. Hans 3-0-mål får Johan Cruijff ArenA til eksplodere i lykke.

B.T.s dom: 6 ud af 6 stjerner

»Hans afleveringer går i samme lige retning som de lange testpinde i Amsterdam, og så sidder de tilmed heldigvis lige så præcise i skabet. Samtidig har han frækhed og tilladelse til at drible, og når han ikke gør det som det mest naturlige i verden, spiller han da bare Kasper Schmeichels hårde afleveringer videre med skulderen. Kronede en ny kongekamp med en suveræn scoring. Are you not entertained, Europe?«

PRINS JOAKIM KRONES

3. juli 2021: Danmark-Tjekkiet 2-1

Bedst som man tror, at han ikke kan overgå sig selv, finder Mæhle et nyt skarpslebet redskab frem i den bugnende værktøjskasse. Den 24-årige boldbegavelses ydersideaflevering til Dolberg ved Danmarks 1-0-mål er simpelthen gået verden rundt. I Spanien kalder man sådan en sexet Modric-aflevering for en caramelo. Den kan passende omdøbes til en cara-Mæhle fra nu af.

B.T.s dom: 5 ud af 6 stjerner

»Der er en yndig mand, og han hedder Joakim og er Danmarks helt store EM-komet. Efter en koncentreret, men lidt stille første halvleg viste Mæhle i et enkelt glimt, hvorfor han ganske enkelt er en af slutrundens allerbedste spillere. Med en kælen Modric-yderside sendte han EMs lækreste indlæg ind til bageste stolpe, hvor Dolberg dukkede op. Derudover bare god i alt, hvad han foretog sig – bortset fra afbrænderen,« skriver B.T. efter kampen.

Næste opgave for Mæhle og Danmark er EM-semifinalen mod England på onsdag på Wembley.