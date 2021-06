Mads Steffensen har en særlig forbindelse til toppen af fodboldlandsholdet.

Den populære podcastvært, der er så fodboldglad, at hans hund er opkaldt efter Argentinas megastjerne Lionel Messi, kender nemlig et par af landsholdsbosserne privat og afslører her, hvordan han på sin vis kan tage en lille smule af æren for landsholdets opadgående formkurve.

Som optakt til den kommende EM-slutrunde, hvor Danmark som bekendt spiller sine tre gruppekampe på hjemmebane i Parken, har B.T. og DBU lanceret en kæmpe konkurrence, der skal få danskerne til at bakke op om landstræner Kasper Hjulmands udvalgte, og Mads Steffensen er klar til at flage med – se her hvordan du kan vinde fede præmier.

»Jeg synes, vi har et sindssygt fedt hold. Unge spillere, der er spillet godt sammen, en megafed træner og et af de bedste forsvar i verden. Uden at jinxe for meget, tror jeg på, at vi godt kan nå langt. Måske til semifinalen,« vurderer Mads Steffensen landsholdets EM-chancer.

Mads Steffensen flager for Danmark. Foto: Privatfoto Vis mere Mads Steffensen flager for Danmark. Foto: Privatfoto

Som barn i Aalborg spillede Mads Steffensen selv fodbold i den lokale klub LKB Gistrup, hvor han var på hold med Niels Møller, storebror til den tidligere landsholdsstjerne og nuværende fodbolddirektør i DBU Peter Møller.

»Peter er jo lidt yngre end mig, men jeg har kendt ham altid og kom i hans hjem, da vi var børn. Vi vidste alle, at han ville blive til noget stort. Når han fik bolden, løb han ned og scorede i den anden ende. Han var helt vanvittig god og fik jo også en fantastisk karriere,« fortæller Mads Steffensen og tilføjer med et grin, at det var helt fair, at Peter Møller overtog sportstjanserne, da de i midten af 00erne blev kollegaer på DR.

En anden af landsholdets profiler, som Mads Steffensen har et godt forhold til, er landstræner Kasper Hjulmand.

De sidder begge i nødhjælpsorganisationen Unicef Danmarks præsidium, og Mads Steffensen fortæller med underspillet humor, hvordan han godt kan lide at give landstræneren gode råd, når de mødes.

Sådan så det ud, da Peter Møller i juni 2019 præsenterede Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst som henholdsvis ny landstræner og assistent. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Sådan så det ud, da Peter Møller i juni 2019 præsenterede Kasper Hjulmand og Morten Wieghorst som henholdsvis ny landstræner og assistent. Foto: Tariq Mikkel Khan

»Sidste gang jeg mødte Kasper, var, da Christian Eriksen ikke rigtig kunne få fat i Inter,« fortæller han med henvisning til i vinter, hvor landsholdets store offensive stjerne sad meget på bænken i sin italienske klub.

»Jeg sagde til Hjulmand: 'Du bliver nødt til at få Christian Eriksen i gang'. Min analyse er, at han efterfølgende ringede ned til Conte (daværende cheftræner i Inter, red.), og så skete der jo det, der skete. Nogen skylder mig en stor tak,« griner Mads Steffensen, som ligesom resten af Fodbolddanmark har kunnet juble over, at Christian Eriksen i løbet af foråret kæmpede sig tilbage på holdet og 2. maj var med til at vinde det italienske mesterskab.

»Jeg tror, jeg lige skal nå at snakke med Hjulmand inden EM,« tilføjer Mads Steffensen og fortæller, at han fodboldnostalgisk i dag har et særligt godt øje til landsholdsstjernerne fra 1980erne.

»Jeg bliver jo ikke rigtig starstruck over at møde nogen mennesker, men fodboldspillerne fra den tid kan alligevel et eller andet. Jeg havde engang Lars Høgh med i 'Mads og Monopolet', og der fløj det ud af mig som det første, 'hvorfor så du ikke den aflevering fra Jesper Olsen?'. Det er sindssygt at tænke på, at det første, jeg fik lyst til at sige, var en reference til en tilbagelægning for 35 år siden.«

Christian Eriksen og Thomas Delaney fejrer en scoring. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Christian Eriksen og Thomas Delaney fejrer en scoring. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Læs også disse sjove landsholdshistorier: Andre artikler i 'Flag For Danmark'-serien: Kender du 'manden med Hundested-flaget'? Steen har vild landskampsrekord Mikael Bertelsen afslører manisk jagt på Brian Laudrup: 'Til sidst lejede vi et fly' Jan Linnebjerg fik ødelagt EM-fest af rockere: 'Min ekskone kiggede undrende på mig, da jeg kom ind ad døren' Tobias Hamann fik en vanvittig idé: 'Jeg anede ikke, om jeg kunne komme ind' Torben Chris tog på druk med Peter Schmeichel: 'Dørmanden tabte kæben – det var så awesome' Fik fire minutter i drømmeland: Lars kan prale af særlig rekord

Mads Steffensen husker også et sjovt møde med Preben Elkjær, da han var vært på DR-programmet 'Her er dit liv'.

»Vi skulle kidnappe ham på en café, hvor han var sat op til at skulle møde en ven. Preben gik igennem cafeen, jeg overrasker ham og siger, han skal være med i 'Her er dit liv'. Da vi fik ham overtalt, sagde han bagefter, at det undrede ham, at der ikke var nogen af de andre cafégæster, der havde genkendt ham. Det var han jo vant til, så statisterne, som vi havde fået sat ind, afslørede os.«

Til slut fortæller Mads Steffensen, at han i sin aktuelle podcast 'Mads og A-holdet' også allerede flere gange er blevet konfronteret med den kommende EM-slutrunde via lytternes indsendte dilemmaer.

»Vi havde blandt andet et dilemma om en fyr, der skal være gudfar og stå i en kirke, samtidig med at han har billet til Danmarks kamp mod Belgien i Parken. Vi endte med at sige, at han skulle vælge fodboldkampen.«

Vil du være med til at vise din støtte til landsholdet og vinde fede landsholdspræmier og billetter til VM-kvalifikationskampene i Parken til efteråret?

Så indsend dit bedste dannebrogsbillede eller din bedste dannebrogsvideo til FLAG@BT.DK, eller læs mere HER.