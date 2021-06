At være iskold er en god egenskab for en målmand. Det samme kan et varmt og velfungerende samarbejde med ens kollegaer være.

Og hvis begge dele kan opnås med en ordentlig portion is i fællesskab aftenen inden en kamp, så er det jo win-win.

Det har landsholdets tre målmænd med Kasper Schmeichel i spidsen forstået. Derfor værner de om den helt særlige – og i starten særdeles hemmelige og ulovlige – tradition, de sammen med målmandstræner Lars Høgh har skabt på landsholdet.

»Isklubben startede tilbage i Morten Olsens tid, vistnok i Ungarn, hvor vi stak af dagen før en kamp for at få en is. Den var lidt hemmelig i starten, for det var lidt ulovligt og forkert, for vi stod der tre målmænd i en isbod og bestilte det samme is. Vi kunne have risikeret at stå med tre målmænd med maveonde til kampen dagen efter. Men det er et ritual, vi har fastholdt,« fortæller den mangeårige målmandstræner på landsholdet om målmændenes såkaldte isklub.

Foto: Claus Bech Vis mere Foto: Claus Bech

Foruden Høgh og Schmeichel er det i løbet af EM målmandsreserverne Frederik Rønnow og Jonas Lössl, der udgør isklubben.

»Nu er det blevet sådan, at uanset hvor vi er henne i verden, skal vi ud og have en is aftenen før kamp. Nu tænker vi os dog lidt bedre om, hvordan vi køber isene. Det er altid den, der bor tættest på isboden, som skal give. Hvis vi for eksempel er i Skotland, så er vi inde og kigge på telefonen. Så det er ret skægt, og vi får vi snakket sammen på de ture. Samtalerne kan nogle gange vare op til tre timer. Om alt muligt andet end fodbold – politik for eksempel. Det er et fast ritual,« siger Lars Høgh.

Jonas Lössl mener, at isklubben er et godt billede på sammenholdet, der er blandt målmændene, selvom de foruden at være kollegaer også er konkurrenter.

»Det skal vi bare gøre hver gang. Det er en god måde at samle hinanden på, hvor vi så bare er os fire målmænd sammen. Det er fedt at have det i sådan en turnering her, at vi fire målmænd kan trække os tilbage, og så sidder vi bare der og peger lidt fingre ad nogle af de hoveder derude på banen, som ikke kan finde ud af det,« griner FC Midtjylland-keeperen.

Kasper Schmeichel , Frederik Rønnow, Jonas Lössl og Lards Høgh under fodboldlandsholdets mixed zone og træning i Helsingør. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Kasper Schmeichel , Frederik Rønnow, Jonas Lössl og Lards Høgh under fodboldlandsholdets mixed zone og træning i Helsingør. Foto: Liselotte Sabroe

Og målmandshyggen stopper faktisk ikke ved isklubben:

»Der er også et musikhold nu. Rønnow, Kasper og Lars sidder nede på nogle værelser og jammer på nogle musikinstrumenter. Der foregår mange ting. Det må lyde helt forfærdeligt, men der er jeg ikke inviteret,« fortæller Lössl.

Selvom isklubben har overlevet coronaperioden og fortsat lever, så er det under andre forhold nu, hvor EM-truppen skal holde sig inden for de strikse bobleregler. Derfor vil man gå forgæves, hvis man håber at spotte Schmeichel og co. ved en af Helsingørs isboder aftenen inden en kamp. Men is skal de tre målmænd og deres målmandstræner have aftenen før en kamp - uanset hvad:

»Vi skal ikke ud og gå en aftentur i Helsingør, desværre. Men de kender godt til det på hotellet, så de kommer rullende med den helt store isvogn med skumfiduser og ild og det hele. Det er skægt,« siger Lars Høgh, som generelt er ovenud tilfreds med landsholdets udvalgte mellem stængerne.

For der er sammenhold blandt de tre – også selvom de evige reserver Lössl og Rønnow står i skyggen af Schmeichel, som grådigt æder nærmest samtlige mulige spilleminutter på landsholdet, også i de mest ubetydelige testkampe.

Også selvom de kæmper om en og samme plads i rampelyset mellem stængerne til de største fodboldkampe nogensinde spillet på dansk grund.

»Vi er en lille gruppe i selve truppen. Jeg har nogle gode drenge her. Det handler om, at ham, der skal stå den næste kamp, skal være på toppen. Jeg vil godt rose den gruppe, vi har her. Vi bakker hinanden op og understøtter hinanden. Vi kan også godt tage noget pis på Kasper, også selvom han kan være lidt sur, når vi spiller, og når han ikke vil tage de armbøjninger, når han har lavet en fejl. Sådan skal det være,« understreger Lars Høgh.