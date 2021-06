I tilfælde af, at du skulle have glemt Danmarks mest kendte fodboldnavn, så bliver der med al sandsynlighed lavet om på det den kommende tid.

For når EM-bolden ruller, kommer de danske roligans, der sidder klistret foran tv-skærmene, til at se en hel del til familien med det berømte efternavn Laudrup.

Den danske fodboldlegende Michael Laudrup og sønnen Mads Laudrup skal nemlig begge være med til at dække EM 2021 på dansk grund hos Viaplay.

Og denne gang er det sammen. Noget, de to aldrig har prøvet før.

Far og søn, Michael og Mads Laudrup sammen ved Ofelia Plads, der danner rammen om Københavns største EM-fest. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Far og søn, Michael og Mads Laudrup sammen ved Ofelia Plads, der danner rammen om Københavns største EM-fest. Foto: Liselotte Sabroe

»Det bliver fedt! Vi kommer ikke til at være i samme rum, men vi bliver dog en del af de samme udsendelser. Det havde selvfølgelig været noget andet, hvis jeg havde været vært og sad i studiet sammen med min far som ekspert, men det bliver da stadig sjovt,« fortæller Mads Laudrup til B.T.

I rollen som reporter skal han følge Hjulmands tropper, mens holdet befinder sig i Danmark under slutrunden.

Samtidig indtager hans far rollen som ekspert under EM, og selvom de to ikke kommer i direkte berøring med hinanden, når udsendelserne kører, ser den tidligere Barcelona- og Real Madrid-spiller frem til deres fælles projekt.

»Jeg er rigtig glad på Mads' vegne. Han laver jo Superliga til daglig, så det er fedt, at han nu også er med til en slutrunde. Så kan vi sidde og snakke om det derhjemme, når slutrunden er i gang,« fortæller Michael Laudrup til B.T.

Netop snakken på hjemmefronten bliver far og søn dog nok nødt til at nedtone en lille smule.

For ifølge Mads Laudrup sidder der også en fodboldmæt familie derhjemme, som gerne vil have andre emner end lige EM ved middagsbordet:

»Vi prioriterer faktisk, at når vi er sammen derhjemme, så snakker vi ikke om fodbold, for der sidder også nogen, der hverken orker at se og høre om fodbold hele tiden.«

Michael Laudrup har i mange år været tilknyttet Nent, der har tv-rettighederne til EM sammen med DR, som ekspertkommentator.

Mads Laudrup har ligeledes de seneste år været et fast del af tv-stationens Superliga-dækning, mens han i øjeblikket også er vært på programmet 'Offside'.

EM-slutrunden starter 11. juni med hele fire kampe på dansk grund.