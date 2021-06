»Vi klikkede bare fra start af. Det er ikke længe siden, at han sidst sad her på min terrasse i Juelsminde,« fortæller Lars Christiansen.

Den tidligere håndboldprofil, der stadig har rekorden for flest mål på landsholdet, har et særligt bånd til fodboldlandsholdets nuværende træner Kasper Hjulmand.

De er begge født i 1972 - med ni dages mellemrum - huserer i toppen af hver sin sport og siden 1992 har de været tætte venner.

I begyndelsen af det store europamester-år for i dag 29 år siden, mødtes de nemlig på Vejle Idrætshøjskole, hvor de hurtigt fandt sammen om en fælles interesse for at konkurrere i alt, hvad der kan konkurreres i.

Kasper Hjulmand og Lars Christiansen på golfbanen. Foto: Privatfoto Vis mere Kasper Hjulmand og Lars Christiansen på golfbanen. Foto: Privatfoto

»Vi havde volleyball som hovedfag. Derudover konkurrerede vi i alt fra badminton til bordtennis, og når den daglige undervisning var færdig, arrangerede vi alt muligt om aftenen,« husker Lars Christiansen tilbage.

Han var selv begyndt på højskolen fire måneder før Kasper Hjulmand.

De fyldte begge 20 år det forår, og mens Lars Christiansen allerede spillede i den bedste danske håndboldrække for Ribe HK, var Kasper Hjulmand en talentfuld forsvarsspiller fra Randers Freja. Begge havde de brug for prøve noget nyt.

»Kasper boede nede på den nederste gang ved informationstavlerne og var den nye dreng i klassen. Jeg kunne fra starten mærke, at han var totalt bidt af sport,« fortæller Lars Christiansen.

Lars Christiansen i 1994. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Lars Christiansen i 1994. Foto: CLAUS FISKER

»Det er jo også lidt sjovt, at det også var på skolen, at han mødte sin kone Vibeke, som han jo stadig er sammen med i dag. Jeg var med ovre og besøge hende på Bornholm om sommeren, da vi var færdige på højskolen,« tilføjer han.

Selvom der ifølge Lars Christiansen gik omkring 130 elever på idrætshøjskolen, stak Kasper Hjulmand ud fra mængden, husker han tilbage.

»Der er altid nogen, der gør et specielt indtryk - det gjorde Kasper. Det kommer heller ikke bag på mig, at han i dag er landstræner. Han har en særlig iver og arbejdsmoral. Når han sætter sig noget for, så gør han det.«

Efter højskoleopholdet fik Lars Christiansen fart på sin håndboldkarriere, hvilket betød, at de i en årrække havde svært ved at finde tid til at ses.

Kasper Hjulmand måtte selv indstille sin fodboldkarriere som 26-årig grundet skader og gik som bekendt i stedet trænervejen. På deres 'ældre' dage har de nu fået mere tid og har i de seneste mange år haft masser af kontakt og ses både privat og ved diverse offentlige lejligheder.

»Vi ses, når han er herovre i Jylland og kan også engang imellem gå en runde golf. Vi er blandt andet 16 kammerater på kryds af tværs af sportsgrene, der spiller noget, der hedder Ryder Cup oppe i Himmerland, hvor vi mødes to dage og hygger os helt uformelt. Når jeg laver forskellig slags velgørenhed, er Kasper også altid en af dem, jeg har med,« fortæller Lars Christiansen.

Under den aktuelle EM-slutrunde har de indtil videre også løbende haft kontakt.

Ligesom de fleste danskere sad Lars Christiansen lørdag aften sammen med sin familie og så de uhyggelige billeder, da Christian Eriksen i åbningskampen mod Finland pludselig kollapsede på banen.

Kasper Hjulmand og Kasper Schmeichel mod Finland. Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Kasper Hjulmand og Kasper Schmeichel mod Finland. Foto: HANNAH MCKAY

»Der gik et sug igennem maven. Jeg trak stort set ikke vejret i halvanden time, indtil beskeden kom, at han efter omstændighederne var okay,« fortæller Lars Christiansen, der ikke har lyst til at gå ind i, hvad han efterfølgende har talt med Kasper Hjulmand om.

»Når man er træner, er man jo også meget overladt til sig selv. Man har det godt med spillerne, men man er også chefen og har ansvaret for at sætte holdet og sætte nogen af. Det her var jo en helt anden situation, men ligesom jeg synes, han udadtil har håndteret det fantastisk, er jeg overbevist om, at han også har gjort det fantastisk indadtil.«

Lars Christiansen roser Kasper Hjulmand for altid at være sig selv.

»Kasper er bare Kasper, og det har han altid været. Det gør ingen forskel, om han er volleyballspilleren, jeg mødte i 1992, eller om han er landstræner for Danmark. Det er ligesom det altid har været, og vi kan altid sige vores ærlige mening til hinanden. Det du ser, er hvad du får - det er sådan, han er.«

