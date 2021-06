Det er som en krigssituation. Sådan siger Kasper Hjulmand om presset, fodboldspillere er under, når de står over for at sparke et straffespark i en vigtig knald eller fald-kamp.

Og det kan meget vel blive scenariet i ottendedelsfinalen, hvor de danske EM-soldater står over for en jævnbyrdig modstander i form af Gareth Bales Wales, mens de rød-hvide selv mangler deres faste straffesparksskytte, Christian Eriksen.

Sidst Danmark var i en straffesparkskonkurrence, mod Kroatien ved VM i 2018, røg de ud på bagdel og albuer.

Spøger det nederlag mon stadig, og hvem af de danske spillere er bedst rustet til den svære og ædle kunst at hamre kuglen i kassen fra 11-meterpletten, hvis Wales-kampen skal afgøres efter 120 minutters åbent spil? B.T. vurderer herunder landsholdets straffesparksevner:

– Straffestatistik: 12 mål – 0 brændt (brændte dog i straffesparkskonkurrence mod Røde Stjerne)

Har lavet et af de vildeste straffespark i dansk fodboldhistorie med en panenka for FCK i Beograd. Fast skytte for sin klub. Kunne være en oplagt sen indskifter alene for at medvirke i straffeshowet. Hans eneste brændte straffespark er dog i netop en straffesparkskonkurrence. Lille minus, men han er eksperten.



– Straffestatistik: 0 sparket (scorede dog i straffesparkskonkurrencen mod Kroatien ved VM 2018)

Det minder om krig, siger psykologerne om det pres, som spillerne udsættes for i en straffesparkskonkurrence. Men er der nogen, man vil have i spidsen, når et slag skal udkæmpes, er det Danmarks anfører. Er tidligere frisparksskytte med et af truppens bedste spark. Scorede mod Kroatien i 2018.



– Straffestatistik: 10 mål – 1 brændt

Den unge jyske bomber er kold som is foran mål. Sparker straffespark til dagligt for sin klub, Nice, og har en næsten perfekt hitrate. Scorede på spillets største chance mod Moldova i marts. Men hvordan reagerer den ikke så formstærke Doller på den allerstørste scene? Det har vi til gode at se.



– Straffestatistik: 0 sparket

Hvis der er en dansker, der føler sig usårlig og må være sprængfyldt med selvtillid, så er det den Champions League-vindende og dommedagsdrøn-leverende forsvarssuperstjerne. Laveste odds på et stort Christofte-moment i denne slutrunde er på kølige ‘AC’.



– Straffestatistik: 3 mål – 1 brændt

Laber sparketeknik: tjek. International rutine: tjek. Benhård psyke: tjek. Straffesparkerfaring: tjek. What’s not to like ved Wass? Eneste minus er vel, at hans scoringsprocent fra straffesparkspletten kun er på 66 procent. Og at han trods alt ikke er straffe-skytte til hverdag.



– Straffestatistik: 11 mål – 3 brændte

Har vel EM-truppens giftigste spark, og har scoret nogle af de vildeste mål – ofte fra kanten af feltet og på frispark. Fra straffesparkspletten har hans fine skud dog svigtet nogle gange, og han sparker heller ikke straffe til daglig for Hoffenheim.



– Straffestatistik: 5 mål – 0 brændt

Den unge kantspiller går uimponeret til værks og har et giftigt spark. Statistikken siger da også fem spark/fem mål. Dog i Superligaen. Og når hele verden kigger med, og en hel nations forventninger tynger de spinkle skuldre, er han en junior. Men giv ham chancen.



– Straffestatistik: 3 mål – 0 brændte

Giv ham en opgave, og han løser den. Beskedne Stryger har skabt sig en karriere på at være en altmuligmand, og har stor rutine efter en del år i Serie A og på landsholdet. Virkede ikke synderligt skræmt over udsigten til at skulle få den svære tjans, da han blev spurgt forleden.



– Straffestatistik: 0 sparket

Den forrygende danske EM-komet har aldrig stået i situationen, så selvfølgelig kan han også det! Mæhle vokser med hver eneste udfordring, han bliver stillet over for, og lur mig, om ikke han både er fast straffeskytte, har trøje nummer 10 og er topscorer for Danmark inden næste EM. Lad ham sparke!



– Straffestatistik: 0 sparket

Hans rolle ved EM som fjerdevalg i midterforsvaret har været minimal hidtil. Men det er ikke usandsynligt, at han kan komme på banen, hvis vi skal ud i forlænget spilletid. Er en ret uimponeret fyr, som har prøvet lidt af hvert trods sin unge alder. Kunne godt se ham høvle bolden op i nettaget.



– Straffestatistik: 9 mål – 5 brændte

Spiller til hverdag under maksimalt pres i FC Barcelona, og han har en stærk psyke. Det tæller op. Men angriberens forcer er altså ikke afslutningerne, særligt ikke når han får for meget tid til at tænke over tingene. Fem brændte straffespark skæmmer i den grad.



– Straffestatistik: 4 mål – 3 brændte (brændte også for Atalanta mod FCK i straffesparkskonkurrence)

Hans melding i landsholdslejren er ikke til at tage fejl af: Stik mig bolden, og lad mig sparke! Den tidligere FCK-angriber har da også flere års erfaring fra store ligaer som Serie A og Premier League. Men han har dog et meget plettet straffesparks-cv, som trækker ned.



– Straffestatistik: 2 mål – 0 brændte

Midtbane-spielmacheren er ikke helt ung længere, men han er fortsat ny i den røde trøje. Dog virker han som en ret cool type på banen, og han har da også scoret de to gange, han har stået ansigt til ansigt med en keeper. Meeeen, det var i Superligaen.



– Straffestatistik: 0 sparket

Det virker, som om den danske EM-sensation kan alt ved denne slutrunde, så hvorfor ikke også sparke et altafgørende straffespark, som kan sende Fodbolddanmark i himlen? Har dog aldrig sparket et straffespark før. En gang skal vel være den første …



– Straffestatistik: 1 mål – 0 brændt

Han er Danmarks EM-topscorer og førsteangriber. Men har du nogensinde set Yussuf sparke et straffespark? Nej, vel. Der er nok en grund til, at hurtigløberen aldrig har haft straffesparket som sin metier, selvom han er angriber. Men den selvtillid, han må have efter to EM-mål, løfter ham op under middel.



– Straffestatistik: 4 mål – 3 brændte

Danmarks helt store midtbanekriger ved dette EM er ikke bange for at tage ansvaret, hvor tyngende det end er, på sig. Det så vi mod Finland, hvor han sparkede straffesparket – og brændte. Har så meget rutine og vilje, men eksekvere fra 11-meterpletten er ikke en force.



– Straffestatistik: 0 sparket

Den lange mand har kæmpet sig ind i Hjulmands startopstilling. Men det er altså hans defensive dyder, der trækker læsset. Er registreret for lige præcis nul eksekverede straffespark i karrieren. Det første bør undgås at blive i denne EM-slutrunde. Men ok, han har tordensparket, så hvem ved …



– Straffestatistik: 0 sparket

Den tidligere FCK-darling er efterhånden en garvet rotte i faget, som de unge på landsholdet og i Dortmund kan læne sig op ad. Men de skal ikke spørge ham, hvordan man laver en panenka, eller om man skal skyde højt eller hårdt eller andet. Har aldrig sparket et straffespark i en gældende kamp.



– Straffestatistik: 0 sparket

Den tidligere Brøndby-elegantier er synonym med lækre pasninger, sikker teknik og et godt overblik. At score mål har ikke rigtig været hans ting, og han har aldrig sparket fra pletten. Send du bare aben videre, Nør, hvis du bliver spurgt.



– Straffestatistik: 0 sparket

Så sent som til Europa League-finalen i maj oplevede vi, at en straffesparkskonkurrence endte med at blive afgjort af en sparkende målmand. Ikke utænkeligt, at Danmarks sidste skanse skal agere mere end sprællemand. Luk øjnene, spark hårdt, ram målet – og bed til Gud!





Denne slutrundes Morten Bruun kommer vel næppe på banen. Men har ellers en ok straffesparkfod.

UB



​Kommer sandsynligvis ikke i spil på sin gamle hjemmebane. Men hvis han gør, siger statistikken: 1 forsøg, 0 mål.

UB



Heller ikke her er der store chancer for, at han kommer i kamp. Og han kan næppe bidrage i en straffesparkskonkurrence. Har aldrig sparket før.

UB

(Kilde: Transfermarkt tæller ikke straffesparkskonkurrencer med, og B.T. har kun kigget på spillernes straffespark i seniorkampe og U21-landskampe.)