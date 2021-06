Vold mod en kæreste. Med alkohol i blodet. Et overfald på kærestens lillesøster. Tvang og kontrollerende adfærd gennem tre år.

Alt imens EM kører for fuld udrykning, og Wales lørdag aften ramler sammen med Danmark i et brag af en EM-ottendedelsfinale, kører et noget anderledes drama ved retten i Manchester.

Et drama, der har ikke så lidt med Danmarks kommende modstander at gøre.

På anklagebænken sidder den walisiske landstræner, Ryan Giggs, nemlig – suspenderet fra jobbet som chef for Gareth Bale og co. med en alvorlig sag hængende over sig som en tung og mørk sky.

Wales' landstræner, Ryan Giggs, mødte 28. maj op i retten i Manchester. Foto: OLI SCARFF Vis mere Wales' landstræner, Ryan Giggs, mødte 28. maj op i retten i Manchester. Foto: OLI SCARFF

Derfor er det assistenttræner Rob Page, der står på sidelinjen under sommerens slutrunde – og ikke Manchester United-legenden selv. Han er sendt i skammekrogen.

Det skyldes en episode, der fandt sted for præcis 237 dage siden – 1. november 2020.

Her blev politiet kaldt ud til den 47-årige managers adresse med meldinger om husspektakler.

Blot to dage senere blev Giggs anholdt og anklaget for at have fysisk forulempet to kvinder. 17 dage senere blev han løsladt mod kaution.

Frygten for vold var til stede ved mange forskellige lejligheder. Andrea Griffiths, anklager i sagen mod Ryan Giggs

Ifølge britiske medier var den ene hans daværende 30-årige kæreste Kate Greville.

Ifølge Wales Online og andre medier skulle Ryan Giggs den aften have nikket hende en skalle, mens han var fuld. Overfaldet var så voldsomt, at hun ifølge den britiske anklagemyndighed Crown Prosecution måtte behandles for sine skader på stedet.

Det andet påståede offer, der blot bliver beskrevet som en kvinde i 20erne, skulle angiveligt være Kate Grevilles lillesøster, Emma Greville. Her er waliseren anklaget for en mildere voldsparagraf.

Men det er ikke alt.

Ryan Giggs blev ansat som landstræner for Wales i januar 2018. Foto: ANDREW BOYERS Vis mere Ryan Giggs blev ansat som landstræner for Wales i januar 2018. Foto: ANDREW BOYERS

For mens efterforskningen af Ryan Giggs har stået på, har politiet også undersøgt hans sag om tvang og kontrollerende adfærd mod Kate Greville gennem næsten tre år.

»Frygten for vold var til stede ved mange forskellige lejligheder,« har anklager Andrea Griffiths sagt.

»Han isolerede hende fra venner og kollegaer, havde konstant kommunikation med hende og udsatte hende for en nedværdigende behandling. Når han ikke fik de svar, han forlangte, var der en konsekvens og en trussel om vold ved flere lejligheder.«

Den 13-dobbelte Premier League-vinder har fra begyndelsen nægtet sig skyldig i sagen. Han har tværtimod lovet at rense sit navn.

Foto: MOLLY DARLINGTON Vis mere Foto: MOLLY DARLINGTON

»Jeg har fuld respekt for det retlige system og forstår, hvor alvorlige beskyldningerne er. Jeg vil erklære mig ikke skyldig i retten og ser frem til at få renset mit navn,« sagde Ryan Giggs i slutningen af april, da han officielt blev tiltalt.

Men på trods af Giggs' påståede uskyld har Det Walisiske Fodboldforbund taget konsekvensen og frataget ham rollen som landstræner ved EM-slutrunden.

»Jeg vil gerne ønske Robert Page og resten af trænerteamet, spillerne og fansene succes til sommerens EM,« lød det herfra i april.

Giggs kan få op til fem års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig i alle anklagerne. Han skal næste gang møde op i retten 24. januar næste år.

Ryan Giggs spillede hele sin professionelle karrierre i Manchester United. Her ses han sammen med Peter Schmiechel efter Champions League-triumfen i 1999. Foto: MICHAEL KAPPELER Vis mere Ryan Giggs spillede hele sin professionelle karrierre i Manchester United. Her ses han sammen med Peter Schmiechel efter Champions League-triumfen i 1999. Foto: MICHAEL KAPPELER

Ryan Giggs var en del af det ekstremt succesfulde Manchester United-hold i 90erne og 00erne, hvor han blandt andet spillede sammen med David Beckham og danske Peter Schmeichel.

Men det er ikke første gang, at Ryan Giggs kommer i negativt fokus for sit forhold til kvinder.

I 2011 kom det frem, at han gennem hele otte år havde en affære med sin brors kone, Natasha Giggs. Sagen trak massive overskrifter i England.

Dengang fortalte Natacha Giggs, at Ryan Giggs blandt andet havde gjort hende gravid, og at hun aborterede kun få uger inden sit bryllup med broderen Rhodri Giggs i 2010.

Gareth Bale og resten af de walisiske spillere har ikke Ryan Giggs med på sidelinjen under EM-slutrunden. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Gareth Bale og resten af de walisiske spillere har ikke Ryan Giggs med på sidelinjen under EM-slutrunden. Foto: MATTHEW CHILDS

Affæren fortsatte også, mens Ryan Giggs' hustru, Stacey Cooke, var gravid.

Ryan Giggs blev skilt fra sin hustru Stacey i 2017 efter ti års ægteskab. De har to børn sammen.

Før historien blev Giggs også afsløret i at have haft en længere affære med 'Big Brother'-deltageren Imogen Thomas.

Ottendedelsfinalen mellem Danmark og Wales spilles lørdag aften klokken 18 i Amsterdam.