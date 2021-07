Det var ikke kun ren fest, da EM-finalen skulle afvikles på Wembley søndag aften.

For noget af det der stjal opmærksomheden var de mange fans, der lavede ballade og forsøgte at komme ind på stadion, selvom de ikke havde billet.

Noget, der betød mængder af mennesker, der stod som sild i en tønde, og det skabte også en del tumult.

En af dem, der blev fanget i mængderne, da mange fans uden billet forsøgte at komme ind, var den engelske landsholdsspiller Harry Maguires 56-årige far, Alan.

Da de mange fans fik presset sig forbi sikkerhedsvagterne, lå han pludselig ned. De fik også trådt på ham, hvilket efter alt at dømme har kostet to brækkede ribben. Det fortæller Harry Maguire i et interview med The Sun.

»Min far var midt i det hele og blev trampet på. Jeg har ikke talt så meget med ham endnu, men jeg er glad for, mine børn ikke var med til kampen. Det var skræmmende – han sagde, han var bange, og jeg ønsker ikke for nogen, at de skal opleve en fodboldkamp på den måde.«

Alan Maguire var sammen med fodboldspillerens agent Kenneth Shepherd. Harry Maguires børn plejer at være med deres farfar til fodbold, men sådan var det ikke denne gang, og det er fodboldstjernen lykkelig for.

Den engelske landsholdsspiller fortæller dog, at det var en skræmmende oplevelse for faren, der på trods af store smerter dog ikke tog på hospitalet med det samme, da han ikke ønskede at gå glip af EM-finalen.

Der var proppet ude foran Wembley. Foto: Andy Rain Vis mere Der var proppet ude foran Wembley. Foto: Andy Rain

»Han kæmpede med at trække vejret bagefter på grund af ribbenene, men han er ikke typen, der skaber sig med sådan noget,« siger Harry Maguire og fortsætter:

»Der er altid fantastisk på Wembley, det er normalt fyldt med fantastiske fans. Men denne gang fordi det var finalen, blev det for meget, og det var helt forkert, hvordan nogle opførte sig. Min far vil altid støtte mig og tage til kampene, men nu er han mere opmærksom på omgivelserne. Vi burde alle være mere opmærksomme og lære af det her.«

Efter finalen er over 80 fodboldfans blevet anholdt. 19 betjente blev såret under optøjerne.