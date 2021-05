De danske landsholdsstjerner går meget snart en tid i møde, hvor al fysisk kontakt med familie og venner er udelukket.

For i EM-boblen, som Uefa kræver, at de nationale forbund opretter for deres landshold under slutrunden, kommer Kasper Hjulmands tropper til at være isoleret fra omverdenen.

Og det bliver en svær opgave, indrømmer flere af landsholdsspillerne.

»Det må vi tage, som det er, og så må vi finde nogle løsninger inden for de restriktioner. Det er ikke første gang, vi er væk, men det er lidt længere tid, end vi plejer,« lyder det fra Pierre-Emile Højbjerg.

25-årige Pierre-Emile Højbjerg. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 25-årige Pierre-Emile Højbjerg. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han har selv to små børn, og derfor må der tænkes i alternative løsninger for at holde kontakten under slutrunden.

»Så kan det være, man lige får en sms eller et billede af børnene tilsendt, som går lige hjertet og giver ekstra motivation.«

Også landsholdsmakkeren Daniel Wass indrømmer, at det bliver en svær periode på familiefronten, som spillerne skal igennem.

»Selvfølgelig kommer vi til at savne vores familier, men heldigvis findes der både Skype og Facetime, så det skal vi nok klare. Og så er det jo positivt, at vi har det så godt sammen i truppen. Vi har et stærkt sammenhold, os drenge,« fortæller Valencia-backen og fortsætter:

31-årige Daniel Wass. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere 31-årige Daniel Wass. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er da ærgerligt, at vi ikke må se familien, men vi spiller efter betingelserne. Familien er stolt, og heldigvis kan de komme ind og se kampene. Det bliver en fed oplevelse.«

Landsholdet rejste fredag til Østrig på træningslejr forud for EM, og inden slutrunden begynder, har Hjulmands mandskab to venskabskampe mod henholdsvis Tyskland og Bosnien.