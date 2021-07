'Jeg sagde, jeg gerne ville tage et!!!!!'

Sådan lyder det kontante opråb fra Jack Grealish ovenpå søndagens EM-finale.

Her tabte England til Italien efter en straffesparkskonkurrence, der har fået stor opmærksomhed. Blandt andet fordi en rutineret spiller som Grealish ikke tog et skud fra pletten.

Det fik kritik fra blandt andre den irske fodboldlegende Roy Keane, der ikke mente, det var i orden, det var unge spillere, der skulle tage det store ansvar.

Roy Keane langede ud efter flere af de engelske profiler. Foto: NICK POTTS

I stedet skulle andre profiler være trådt mere i karakter, mente han. Og han var ikke bleg for at sætte navne på:

»Hvis du er Sterling eller Grealish, kan du ikke sidde der og overlade ansvaret til en ung dreng (Saka, red.). Det kan du bare ikke. Du kan ikke lade en genert 19-årig gå foran dig. De har meget mere erfaring, Sterling har vundet trofæer. De skulle have gået foran den unge dreng og taget ansvar,« sagde han til ITV ifølge Daily Mail.

Og det er den udmelding, Jack Grealish nu langer ud efter i et opslag på Twitter i kølvandet på søndagens skuffelse.

'Træneren har taget så mange rigtige beslutninger gennem turneringen, og han tog også beslutningen i aftes,' lyder det fra Grealish, der afslutter:

I said I wanted to take one!!!!

The gaffer has made so many right decisions through this tournament and he did tonight! But I won’t have people say that I didn’t want to take a peno when I said I will… https://t.co/3mBpKyMoUV — Jack Grealish (@JackGrealish) July 12, 2021

'Men jeg vil ikke høre på folk, der siger, at jeg ikke ville tage et straffespark, når jeg sagde, jeg gerne ville,' skriver den engelske landsholdsprofil.

19-årige Bukayo Saka gik til 11-meter-pletten som den femte skytte. Han var tvunget til at score for at holde liv i drømmen om EM-triumfen, men han formåede ikke at passere Gianluigi Donnarumma.

England brændte tre straffespark i træk. Udover Bukayo Saka var det Marcus Rashford og Jadon Sancho, der heller ikke havde held med at sende bolden i det italienske mål.