Det var ikke kun de engelske landsholdsspillere, der var knuste efter EM-finalenederlaget.

Det samme gjorde sig gældende for deres nærmeste.

For da kampen var fløjtet af, måtte Harry Kane gå op på tribunen for at trøste sin kone, Kate, der brød grædende sammen.

Den engelske landsholdsstjerne omfavnede hende med kys og kram, imens hun tørrede tårerne væk.

Harry Kane måtte trøste sin ulykkelige kone efter finalenederlaget. Foto: CARL RECINE Vis mere Harry Kane måtte trøste sin ulykkelige kone efter finalenederlaget. Foto: CARL RECINE

Harry Kane måtte trøste sin kone, Kate. Foto: CARL RECINE Vis mere Harry Kane måtte trøste sin kone, Kate. Foto: CARL RECINE

De rørende billeder kommer i kølvandet på, at Kate Kane inden finalen, som England tabte på straffespark, delte en hilsen til sin mand på Instagram.

'H, du ved, jeg ikke har let til tårer, men jeg begyndte alligevel at græde, da jeg begyndte at skrive det her ned om, hvor stolt du gør os alle, og hvad du gør for det her land,' skrev Kate Kane.

'Jeg plejede at grine, da vi begyndte at date, og du løb rundt og øvede straffespark med min bror Tom og hunden Seamus, og du sagde, du ville blive anfører for England en dag. Men sådan er du – du sætter dig et mål, når det, og du har altid sagt, du ville komme i en EM-finale,' skrev Kate Kane, inden hun afsluttede med ordene:

'Du er sådan en fantastisk mand og far, børnene kan ikke vente med at få dig hjem. Forestil dig at du kan fortælle dem om denne sommer en dag, når de er blevet lidt ældre. Vi elsker dig allesammen. Få den så hjem for det her land, du fortjener at løfte det trofæ med dette fantastiske landshold,' skrev hun i opslaget, der kan ses i bunden af artiklen.

Harry Kane måtte trøste sin kone efter nederlaget. Foto: JOHN SIBLEY Vis mere Harry Kane måtte trøste sin kone efter nederlaget. Foto: JOHN SIBLEY

Det var dog ikke England der, på trods af en tidlig finaleføring, kunne løfte den store pokal til sidst.

For Italien fik udlignet, og siden gik kampen i forlænget spilletid, inden det hele skulle afgøres på straffespark.

Harry Kane scorede på sit forsøg, og det samme gjorde Harry Maguire, men det var ikke nok, da flere spillere efterfølgende brændte.

»Jeg kunne ikke have givet mere. Gutterne kunne ikke have givet mere. Det er den værste følelse i verden at tabe på straffespark. Det var ikke vores aften, men det har været en fantastisk turnering, og vi bør holde hovedet højt. Selvfølgelig gør det ondt nu. Det kommer det til at gøre i noget tid, men vi er på rette vej, vi bygger på, og forhåbentlig bliver vi endnu bedre i løbet af det næste år,« sagde Harry Kane til BBC efter kampen.