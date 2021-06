Fodboldlandsholdets Jens Stryger Larsen kan prale af både at have held i spil og i kærlighed.

For det første har den 30-årige forsvarsspiller efter 36 optrædener i landsholdstrøjen endnu til gode at tabe en landskamp. For det andet skal han efter sommerens EM-slutrunde giftes med sin kæreste, 29-årige Emilie Sylvest, som han til daglig bor sammen med i Italien.

»Ja, det kører meget godt for ham. Det er rigtigt,« lyder det med et grin fra Emilie Sylvest, der for tiden er rejst med hjem til Danmark for at støtte Jens Stryger Larsen under EM.

Da B.T. fanger hende torsdag over telefonen, er hun hos sine svigerforældre på Lolland.

Jens Stryger Larsen og EMilie Sylvest. Foto: Privatfoto Vis mere Jens Stryger Larsen og EMilie Sylvest. Foto: Privatfoto

På grund af coronakrisen er landsholdet isoleret på Hotel Marienlyst i Helsingør, og derfor må hun nøjes med at holde kontakt med Jens Stryger Larsen over Facetime.

»Det er lidt hårdt, men sådan må det jo være. Ved sidste VM kunne vi besøge dem og gå ture langs vandet, men der er det jo noget helt andet i år. Jens ringer, når det passer ind i hans program, og det er dejligt, at man trods alt kan holde kontakten på den måde,« fortæller Emilie Sylvest, der godt kan mærke på sin kæreste, at danskerne i år har store forventninger til landsholdet.

»Medierne forstærker det også. Man hører om det hele tiden, og Jens er rigtig spændt. Jeg prøver at bakke ham op, så godt som jeg kan.«

De har været kærester i syv år.

De mødte hinanden i 2014, da Jens Stryger Larsen spillede i FC Nordsjælland, og meget hurtigt blev de tvunget ud i at tage deres forhold op til overvejelse.

»Vi havde lige lært hinanden at kende, og alt var nyt og spændende. Pludselig var der en klub i Østrig, der gerne ville have ham,« fortæller Emilie Sylvest.

»Vi var sammen hele tiden, og der var ingen af os, der havde lyst til et langdistanceforhold, så jeg tog med. Vi flyttede faktisk til Østrig, inden mine forældre havde mødt Jens,« tilføjer hun og griner.

»Det var ret vildt at skulle fortælle min mor og far, at jeg havde mødt en fyr, som var fodboldspiller, og at han havde spurgt, om jeg ville flytte med ham til Østrig. Heldigvis var de meget støttende og sagde, at hvis det ikke gik imellem os, kunne jeg jo bare flytte hjem igen.«

Jens Stryger Larsen i den sidste testkamp inden EM mod Bosnien. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jens Stryger Larsen i den sidste testkamp inden EM mod Bosnien. Foto: Søren Bidstrup

Studerer mens Jens Stryger Larsen spiller fodbold Emilie Sylvest er uddannet kropsterapeut, men er lige nu i gang med at tage en ny uddannelse som hundeadfærdsbehandler. »Jeg er et kæmpe dyremenneske og har altid været det, så det er rigtig spændende. Derudover tager jeg fortsat italiensk-undervisning. Det er dejligt at have sit eget.«

Og hun har ikke fortrudt det et sekund.

Efter nogle år i Wien, hvor Jens Stryger Larsen spillede for klubben Austria Wien, blev han i 2017 købt af den italienske klub Udinese. Det er her, de bor i dag i midt i byen Udine ti minutter fra stadion.

»Det er fantastisk. Jeg kan slet ikke forestille mig at bo i Danmark eller andre lande lige nu. Italien har altid været mit yndlingsland, og derfor var jeg heller ikke i tvivl om, at jeg ville med videre fra Østrig,« fortæller Emilie Sylvest, der synes, det har været nemt at falde til i den nordøst-italienske provinshovedstad.

»Det var sværere, da vi flyttede fra Danmark til Østrig, fordi det var første gang. Det var selvfølgelig nemmere at tale tysk, men vi har inden coronaen haft en privat underviser til at lære os italiensk, og i dag går det fint.«

Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest. Foto: Privatfoto Vis mere Jens Stryger Larsen og Emilie Sylvest. Foto: Privatfoto

Det var meningen, at de skulle have holdt bryllup sidste sommer, men på grund af coronakrisen udskød de til i år, hvor de regner med at holde festen i Danmark, så det er nemmest for venner og familie at være med.

»Vi vil også begge gerne have børn, men nu bliver vi gift først, og så må det andet komme bagefter,« fortæller Emilie Sylvest, der medgiver, at det har været svært at stå igennem coronakrisen i det hårdtramte Italien.

»Det var sindssygt hårdt. Der var udgangsforbud, og det var svært ikke at måtte se nogle af sine venner og veninder. I Italien går man meget ud og drikker kaffe eller vin, men det kunne man jo ikke. Hvis jeg ikke havde haft Jens, havde det været meget ensomt.«

Og netop parforholdet led i deres tilfælde ikke af, at de pludselig fik mere tid sammen end normalt, fortæller hun.

Fejrede EM-udtagelse med champagne Emilie Sylvest er stolt af sin kæreste, der endnu ikke har tabt en landskamp. »Jeg tror ikke, det er noget, han tænker over selv, men jeg fortæller ham tit, hvor vildt jeg synes, det er. Det er så imponerende.« Da landstræner Kasper Hjulmand den 25. maj udtog den endelige EM-trup, sad de spændte og fulgte med. »Vi havde begge to lidt kriller i maven. Nok mest mig. Det var en kæmpe lettelse, og vi måtte bagefter ud og fejre det med et glas champagne,« fortæller Emilie Sylvest.

»Vores overboer gik faktisk fra hinanden, men det fungerede super fint for os. Vi ses jo normalt aldrig i weekenden, når han er til kamp, så det var fedt blandt andet for første gang i syv år at kunne holde min fødselsdag sammen.«

Hun tilføjer:

»Det var da underligt for Jens ikke at vide, hvornår turneringen startede op igen, og vi tænkte da på et tidspunkt, at vi hellere ville have været i Danmark, men på den anden side, var det jo ikke sjovt nogen steder.«

Skulle Jens Stryger Larsen de næste par uger spille en drømme-slutrunde og blive solgt til en ny klub, er Emilie Sylvest trods det gode liv i Italien indforstået med spillereglerne.

»Det er vi begge hundrede procent klar på. Jeg ved også, at Jens har ambitioner på mere, og så er EM jo et godt vindue. Alt kan ske i fodbold.«

