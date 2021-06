Der er ikke kun jubel og glade smil over resultaterne i den danske landsholdstrup, for med kvartfinalepladsen ved EM følger også en større pose penge. Faktisk rigtig mange penge, der kun kan blive til endnu flere.

For i takt med at DBU tjener mere og mere på succesen i sommer, falder der også store penge af til spillerne, der før gruppekampene var sikret 791.000 kroner hver for deres blotte deltagelsen.

Nu kan de glæde sig over et endnu større beløb, som enhver almindelig lønmodtager ville græde af glæde over.

Mens billetten til ottendedelsfinalen mod Wales sikrede dem 904.000 kroner hver, var der endnu større økonomisk incitament for at slagte Gareth Bale og holdkammeraterne med 4-0.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe



I samme øjeblik, som kampens dommer fløjtede af, steg bonussen til hver af de danske drenge til 1.116.000 kroner.



Og der er endnu mere at komme efter, selv hvis kvartfinalepladsen skulle blive endestationen, nemlig godt en kvart million mere. For med de to sejre hidtil ved EM overfører DBU 133.077 kroner for hver sejr, helt præcis 266.154 kroner.



Dermed tikker der minimum 1.382.154 kroner ind til hver, hvis kvartfinalen bliver tabt mod Tjekkiet på lørdag.



Det er lige under 36 millioner kroner, som DBU udbetaler til truppen, der uagtet spilletiden deler beløbet ligeligt mellem sig.