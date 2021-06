Danmark spiller først næste kamp ved EM på lørdag, når det gælder Tjekkiet i Baku i kvartfinalen, og derfor har landstræner Kasper Hjulmand skruet lidt ned for belastningen i et par dage.

Tirsdag er det helt frivilligt, om spillerne vil træne, mens de mandag fik sig en dag i hyggens tegn.

»Vi var ude på Øresund og sejle i fantastisk vejr. Jeg må sige, at det var en god dag, DBU havde valgt. Vi fik lidt luft ude på havet og drak en sodavand og spillede lidt kort og hørte lidt god musik. Vi brugte bare lidt tid og tanker på noget andet end fodbold, hvilket var rigtig dejligt,« siger Christian Nørgaard om det sociale arrangement.

Landsholdet er gået ind i den femte uge i EM-lejren, og derfor var dagen på vand og væk fra græs tiltrængt.

Christian Nørgaard nød fridagen mandag. Foto: Thomas Sjørup

»Vi har også haft dage tidligere, hvor vi har kunnet lave noget lidt andet end fodbold, men jo, du har ret, det var tiltrængt efter et par hektiske dage med kamp og rejser,« lyder det fra Christian Nørgaard, der tilføjer:

»Vi har været vant til bare at være heroppe, og vi har haft et af de lidt mere heldige EM i forhold til, at vi ikke har skullet rejse så meget og har spillet tre kampe hjemme. Jeg tror, at nogle af de andre nationer har haft det langt værre end os. Nu var det første gang, at vi skulle lidt væk fra vores base. Det har været lidt hektisk, og derfor var det rart lige at kunne trække vejret igen og komme ud og få lidt luft,« pointerer den kommende Premier League-spiller.

Daniel Wass, der er kommet ud af sygesengen efter fraværet i kampen mod Wales, melder også om en mandag med godt samvær.

»Vi havde ikke nogen træning i går, vi havde fri og hyggede os med hinandens selskab. Det er bare dejligt, at vi på femte uge nu ikke har lejrkuller og bare hygger os sammen, og det viser bare en rigtig stor del af det her hold,« forklarer Daniel Wass og fortsætter:

Foto: Thomas Sjørup

»Vi laver rigtig mange ting sammen, og jeg synes, at DBU er rigtig god til at arrangere nogle ting for os, så det ikke kun handler om fodbold, og man nogle gange kan koble lidt fra på andre måder,« siger Wass.

Landsholdsbacken kunne tage endnu en dag væk fra træningsbanen, men slog fast, at han ville træne tirsdag for at komme i gang igen.