Landsholdets læge, Morten Boesen, er på et splitsekund blevet et stort samtaleemne blandt hele Fodbolddanmark.

For efter Christian Eriksens kollaps i lørdagens kamp mod Finland, kunne tv-seere verden over se den 45-årige læge storme ind på banen.

Her måtte han sammen med andet lægepersonale – blandt andet hans bror, Anders – foretage hjertemassage og bruge en hjertestarter for at redde den danske midtbanestjerne, der havde fået hjertestop.

»Jeg klarer den i dag ved at snakke med den hjælp, vi har fået tilbudt. Min bror var stadionlæge i går, og ham har jeg snakket med samt med min familie. For det er godt at få talt om det hele,« sagde Morten Boesen på et pressemøde søndag.

Landsholdslæge Morten Boesen på søndagens virtuelle pressemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Landsholdslæge Morten Boesen på søndagens virtuelle pressemøde. Foto: Mads Claus Rasmussen

Her gav han ligeledes en status på Christian Eriksen, der lige nu er indlagt på Rigshospitalet.

»Han er fortsat stabil, og efter omstændighederne har han det godt. Jeg har talt med Christian flere gange, og han har ligeledes talt med spillerne,« forklarede han og tilføjede:



»Eriksen vil fortsat være til observation på Rigshospitalet, men testene ser fine ud.«

Samtidig kunne landstræner Kasper Hjulmand afsløre, at Eriksen dagen derpå ikke kan huske ret meget fra sit kollaps.

De danske landsholdsspillere i chok efter Eriksens kollaps. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere De danske landsholdsspillere i chok efter Eriksens kollaps. Foto: Liselotte Sabroe

»Christian var bekymret for os, og han husker ikke meget fra i går, så han spurgte, hvordan holdet havde det,« forklarede han.

Det var i lørdagens kamp mod Finland, som Danmark tabte 0-1, at den danske midtbanestjerne pludselig kollapsede inde på banen kort før pausen.



Herefter kom flere af de danske spillere deres holdkammerat til undsætning – blandt andet Joakim Mæhle og Simon Kjær, som sørgede for, at en bevidstløs Eriksen ikke slugte sin tunge.



Efterfølgende tog lægepersonalet over, og efter noget tid blev Eriksen båret fra banen og transporteret til Rigshospitalet, hvor han skal gennemgå yderligere undersøgelser.