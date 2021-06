Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt dagen efter sit kollaps.

Det fortæller landsholdets læge, Morten Boesen, på et pressemøde søndag.

»Han er fortsat stabil, og efter omstændighederne har han det godt. Jeg har talt med Christian flere gange, og han har ligeledes talt med spillerne,« siger han og tilføjer:



»Eriksen vil fortsat være til observation på Rigshospitalet, men testene ser fine ud.«

Foto: Friedemann Vogel / POOL Vis mere Foto: Friedemann Vogel / POOL

Morten Boesen sender desuden en stor tak til hele lægepersonalet, som var afgørende for, at Christian Eriksen blev reddet inde på banen, efter han faldt om.

Det er dog ikke kun hele staben, der får rosende ord med på vejen.

For ifølge landsholdslægen var spillernes ageren ligeledes afgørende for, at Eriksen kunne få den fornødne hjælp.

»Lægerne havde de optimale forhold, og det skyldes blandt andet, at spillerne dannede en ring om Christian,« fortæller Morten Boesen.

Det var i lørdagens kamp mod Finland, at den 29-årige danske stjerne pludselig kollapsede inde på banen kort før pausen.

Herefter kom flere af de danske spillere deres holdkammerat til undsætning – blandt andet Joakim Mæhle og Simon Kjær, som sørgede for, at en bevidstløs Eriksen ikke slugte sin tunge.

Efterfølgende tog lægepersonalet over og måtte udføre hjertemassage på den danske midtbanespiller.

Efter noget tid blev Eriksen båret fra banen og transporteret til Rigshospitalet, hvor han lige nu er indlagt og skal gennemgå yderligere undersøgelser.