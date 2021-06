Joakim Mæhle har ikke bare været en af Danmarks bedste spillere under dette EM. Han har været en af de bedste af alle spillere under slutrunden.

Præstationer af så høj kvalitet skal selvfølgelig fejres, og det blev den i allerhøjeste grad efter 4-0-sejren over Wales, der kom i hus ved hjælp af endnu et EM-mål af backen.

Nordjyden tog først en hujende hilsen i det ene hjørne af Johan Cruyff Arena, inden han med armene ud til siden 'fløj' ned i det modsatte hjørne for at gøre det samme.

Og det var ikke hans eget påfund, afslører han.

Foto: Liselotte Sabroe

»Der bliver altid joket med, at jeg har alt for meget energi tilbage, når vi er færdige med kampen, så de bad mig om at lave den klassiske 'Fenerbahce-hilsen' ud til fansene. Når der står 25 holdkammerater og siger det, så kan man ikke sige nej,« siger Joakim Mæhle.

Efter kampen mod Rusland, hvor Mæhle også scorede, skrev hans agent, Ivan Marko Benes, en sjov besked på Twitter om, at der var gang i hans telefon.

Underforstået, at der var rift om spillere i hans stald.

Det var muligvis kun en joke, og uanset at Joakim Mæhle med de her præstationer gør sig interessant for rigtig store klubber, har han slet ikke fokus på den del efter bare et halvt år i Atalanta.

Foto: Liselotte Sabroe

»For at være ærlig tænker jeg sgu ikke over det. Jeg tænker over at gøre det godt for Danmark med det her fantastiske hold. Jeg er lige skiftet til en sindssygt god italiensk klub, og jeg er sikker på, at jeg også spiller i Atalanta efter EM,« siger Mæhle.

Men han har da også en telefon, der skal en tur i opladeren snart, ville han gerne fortælle. Mest af alt fyldt med masser af gode hilsener.

»Aktiviteten er høj selvfølgelig. Der er masser af folk, der skriver. Det er selvfølgelig rigtig dejligt. Det er umuligt at kunne svare dem alle sammen, men jeg prøver at svare dem, jeg kan, siger Joakim Mæhle.

Måske skal han igennem møllen igen om en uge, når Danmark spiller kvartfinale mod enten Holland eller Tjekkiet i Baku.